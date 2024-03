Tusk zaskoczył z samego rana! "Alleluja i do przodu". Co się stało? Nagranie krąży po sieci

Co z przystąpieniem Ukrainy do NATO? Sikorski o wojnie z Rosją

W piątek rano na profilu Donalda Tuska na platformie X pojawił się filmik, w którym premier podsumowuje 100 pierwszych dni swojego rządu. Jak słyszymy na nagraniu, Tusk jako osoba niecierpliwa uważał, że w sto dni zdziała więcej: - Każdy z nas ma jakieś wady, moją największą jest chyba niecierpliwość. Nie jest dla nikogo kto ze mną pracuje żadną tajemnicą, że zawsze chcę żeby wszystko stało się jak najszybciej, bez marnowania choćby jednej chwili. Np. 100 konkretów, 100 dni. Myślałem, że to kawał czasu, niemal epoko i rzeczywiście zobaczcie, ile rzeczy udało się zrobić, ile spraw załatwiliśmy, chociaż chciałem oczywiście szybciej i więcej, jak zawsze - mówi Tusk. Dalej komentuje, że każdy rząd dostaje na rozruch pierwsze 100 dni spokoju, ale tak się nie stało: - (...) my nie dostaliśmy wojna i wszystkie jej konsekwencje, w tym bałagan, jaki poprzednicy zafundowali naszym rolnikom, wetujący prezydent, chaotyczna i agresywna opozycja broniąca wściekle swoich pieniędzy i bezkarności, ale zobaczcie rozliczenia ruszyły pełną parą - komentuje Tusk.

CZYTAJ: Polacy rozliczają Donalda Tuska z jego obietnic. Mamy najnowszy sondaż. Premier nie będzie zadowolonyDalej premier wskazuje, że doszło do z mian w telewizji publicznej, prokuraturze i sądach, które teraz "są wolne od partyjnych nakazów", a Polska jest pierwszoplanowym europejskim graczem. Tusk wyliczył też, że zrealizowano zapowiedzi podwyżek dla nauczycieli, budżetówki, pojawiły się pieniądze z KPO i doszło do spadku inflacji. Potem przedstawia, co jeszcze zostanie zrealizowane, m.in. babciowe, niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców i obiecuje, że kolejne obietnice będą realizowane szybciej. Cały film zaś jest podpisany krótko: - Alleluja i do przodu - czyli hasłem znanym od... ojca Tadeusza Rydzyka!

NIŻEJ GALERIA POKAUZJĄCA GABINET TUSKA I QUIZ O TUSKU

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej

Alleluja i do przodu. pic.twitter.com/exmf18qeb0— Donald Tusk (@donaldtusk) March 22, 2024