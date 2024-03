Sto dni rządu Tuska. Prześwietlamy obietnice nowej władzy. Fatalny wynik

Już na pierwszy rzut oka widać, że bilans stu dni rządów Donalda Tuska nie rzuca na kolana. Po bliższym zapoznaniu się z konkretami zdajemy sobie sprawę, że część ze zrealizowanych zapowiedzi to mało wymagające ruchy dotyczące na przykład odwołania Rzecznika Praw Dziecka, czy braku oceny z religii na świadectwach szkolnych. Wielu kluczowych wyborczych obietnic, jak kwota wolna, babciowe, czy dopłata do wynajmu mieszkań nie zrealizowano, a nawet nie rozpoczęto procesu ich realizacji. Nawet zapowiedź dotycząca mediów publicznych, mimo radykalnych przecież zmian w TVP, nie wygląda na wypełnioną- Jeżeli ktoś realizuje 10 procent obietnic to ocena może być tylko jedna i jest to jedynka. Kluczowe tematy są niezrealizowane – wytyka Piotr Muller (35 l.), były rzecznik rządu PiS. Te argumenty odpiera Witold Zembaczyński (44 l.). - Premier Tusk przeprowadził proces najwyższych w historii podwyżek dla nauczycieli. Obiecaliśmy to i spełniliśmy obietnicę. Druga wielka rzecz to KPO – twierdzi poseł Koalicji Obywatelskiej. A Grzegorz Napieralski tłumaczy nam, że dopiero po zmianie władzy okazało się z jak wieloma przeszkodami muszą się zmagać rządzący. - PiS zabetonował niektóre obszary i nie mamy żadnego ruchu- skarży się były szef SLD, a dziś poseł KO. Tymczasem Marek Jakubiak przymierza się dopiero do szczegółowego bilansu rządowej studniówki. W przyszłym tygodniu zbierze się specjalnie powołany do tego sejmowy zespół ds. Nadzoru i Rozliczania zobowiązania „sto konkretów na stro dni” - Już teraz widać, że nie zrealizują planu. Tusk oszukał Polaków – grzmi poseł K’15. Wiadomo jednak, że premier nie ma poczucia winy. Przeciwnie, Donalda Tuska rozpiera duma ze swoich dokonań. - Przez 3 miesiące zrobiliśmy więcej niż jakikolwiek inny rząd w historii III RP – powiedział niedawno pytany o dotrzymywanie obietnic.

1. Finansowanie in vitro z budżetu państwa. - ZREALIZOWANE

2. Rezerwacja wizyt u lekarzy specjalistów.

3. Bon na leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży.

4. Podwyższenie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych.

5. Kasowy PIT.

6. 30% podwyżki dla nauczycieli. - ZREALIZOWANE

7. Druga waloryzacja emerytur i rent.

8. Likwidacja tzw. pułapki rentowej.

9. Aborcja do 12. tygodnia ciąży.

10. Gwarancja bezpłatnego znieczulenia przy porodzie.

11. Pełny dostęp do darmowych badań prenatalnych.

12. Dostęp do „antykoncepcji awaryjnej” bez recepty.

13. Babciowe.

14. Zatrzymanie wycinki lasów. - ZREALIZOWANE

15. Zatrzymanie wywozu drewna.

16. Likwidacja Funduszu Kościelnego.

17. Świadectwo szkolne bez oceny z religii. - ZREALIZOWANE

18. Religia w szkołach tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji.

19. Podwyższenie zasiłku pogrzebowego od lipca.

20. Połowa żywności w sklepach z Polski.

21 Handlowe niedziele.

22. Postawienie polityków PiS oraz prezydenta i prezesa NBP przed TS.

23. Odpowiedzialność karna za „aferę respiratorową”.

24. Wykonanie orzeczeń TSUE i ETPCz w sprawie sądów.

25. Utworzenie nowej KRS.

26. Rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

27 Rozliczymy Komendanta Głównego Policji za łamanie prawa.

28. Rozliczymy kierownictwa jednostek policji za nadużywanie władzy.

29. Zapewnimy finansowanie z UE na obronę polskiej granicy z Białorusią.

30. Zniesiemy limity NFZ w szpitalach.

31. Powiatowe Centra Zdrowia.

32. Zwiększymy dostępność lekarzy geriatrów.

33. Urlop dla przedsiębiorców.

34. Powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej.

35. Zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności będzie płacił ZUS.

36. Czas kontroli mikroprzedsiębiorców maksymalnie 6 dni rocznie.

37. Zniesienie podatku belki.

38. Obniżony VAT dla sektora „beauty”. – ZREALIZOWANE

39. Bon opiekuńczy.

40. Usługi asystenckie dla osób niesamodzielnych.

41. Podwyżka renty socjalnej.

42. Wycofanie HIT. Praktyczne podstawy programowe.

43. Szafki w każdej szkole.

44. Zaczniemy przechodzić na system 1 zmianowy w szkołach.

45. Zlikwidujemy prace domowe. – ZREALIZOWANE

46. Ustawa o związkach partnerskich.

47. Dwukrotnie wyższe świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego.

48. Realizacja polityki antyprzemocowej. – ZREALIZOWANE

49. Finansowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. – ZREALIZOWANE

50. Odwołanie Mikołaja Pawlaka z funkcji RPD. - ZREALIZOWANE

51. Społeczny nadzór nad lasami.

52. Rozliczenie za gospodarkę leśną w minionych latach.

53 Stały monitoring rzek.

54. Zakaz finansowania z pieniędzy publicznych działalności gospodarczej Kościoła.

55. Uregulowanie opłat za korzystanie z cmentarzy wyznaniowych.

56. Program odtwarzania torfowisk i mokradeł.

57. Koniec z wycinką drzew w miastach.

58. Program budowy nowoczesnych targowisk w każdym mieście.

59. Projekt budowy portu zbożowego w Gdańsku.

60. Odbudowanie polskiej tradycji hodowli świń.

61. Fundusz stabilizacyjny dla rolników.

62. Wsparcie dla inwestycji w biogazownie, farmy fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.

63. Czysta i tania woda do produkcji rolnej.

64. Rozliczenie wszystkich afer Daniela Obajtka.

65. Ujawnienie listy osób nielegalnie podsłuchujących obywateli.

66. Odzyskanie pieniędzy publicznych, które był skradzione i marnotrawione.

67. Akt oskarżenia wobec pracowników MSZ odpowiedzialnych za korupcję.

68. Transparentne konkursy w spółkach skarbu państwa.

69. Przywrócenie przejrzystości finansów publicznych.

70. Zmniejszenie liczny ministrów i wiceministrów.

71. Niesłusznie zwolnieni żołnierze z możliwością powrotu do służby.

72. Kontrola procedur awansów i zakupów w polskim wojsku od 2015 roku.

73. Pozyskanie kolejnych 6 baterii Patriot, znaczącej liczbę śmigłowców i dronów.

74. Będzie rozporządzenie o ochronie polskiego munduru.

75. Przystąpienie do tzw. Kopuły Europejskiej.

76. Audyt i kontrola w zakresie wykorzystania podsłuchów.

77. Przywrócenie wysokości emerytur mundurowych, czyli cofnięcie tzw. dezubekizacji.

78. Odblokowanie KPO. – ZREALIZOWANE

79. Nowe obligacje antyinflacyjne.

80. 0 proc. VAT na transport publiczny.

81. Weryfikacja projektu CPK.

82. Powołanie Ministerstwa Przemysłu z siedzibą na Śląsku. - ZREALIZOWANE

83. Złożenie ustawy, która nada językowi śląskiemu status języka regionalnego. –ZREALIZOWANE

84. Korzystne zasady rozliczania produkowanej energii dla prosumentów.

85. Umożliwienie stworzenia 700 lokalnych wspólnot energetycznych.

86. Złożenie projektu odblokowującego możliwość rozwoju energetyki wiatrowej.

87. Zamrożenie cen gazu w 2024 roku. – ZREALIZOWANE

88. Zatrzymanie nielegalnego importu śmieci.

89. Szczegółowy plan transformacji energetycznej.

90. Uwolnienie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.

91. Kredyt 0 proc. na zakup pierwszego mieszkania.

92. 600 zł dopłaty na wynajem mieszkania dla młodych.

93. 10 mld złotych na rewitalizację i remonty pustostanów.

94. Politycy nie będą rozdawać dotacji według swoich preferencji.

95. Ułatwienie organizacjom pozarządowym pozyskiwania środków.

96. Wzmocnienie autonomii uczelni i zabezpieczenie apolityczności szkół wyższych.

97. Uzdrowienie mechanizmu ewaluacji nauki.

98. Ustawa o statusie artysty.

99. Odpolitycznienie mediów publicznych. 2 mld zł z TVP na leczenie raka - ZREALIZOWAN

E100. Koniec obsadzania instytucji kultury osobami podległymi władzy.

