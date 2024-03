Prof. Dudek ocenia rząd Tuska. Miazga! Mówi o "spektakularnej klęsce"!

Tusk zaskoczył z samego rana! "Alleluja i do przodu". Co się stało? Nagranie krąży po sieci

Czy Twoim zdaniem rząd Donalda Tuska spełnił obietnice wyborcze na 100 pierwszych dni? Takie pytanie ankieterzy Instytutu Badań Pollster zadali Polakom. Jak się okazało, zaledwie 22% uznało, że tak zwane konkrety zostały zrealizowane. 63% uważa, że ekipie KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy nie udało się zrealizować zapowiedzi z expose szefa rządu. Z kolei 15% ankietowanych nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania (WIĘCEJ: Polacy rozliczają Donalda Tuska z jego obietnic. Mamy najnowszy sondaż. Premier nie będzie zadowolony).

Specjalnie dla naszych Czytelników sprawdziliśmy również punkt po punkcie stan realizacji obietnic! ZOBACZ: Sto dni rządu Tuska. Prześwietlamy obietnice nowej władzy. Fatalny wynik

Rozjazd prof. Dudka

Prof. Antoni Dudek goszcząc w Wirtualnej Polsce nie miał żadnych hamulców w bezlitosnej ocenie dotychczasowych działań nowego rządu. - - Dla każdego, kto przeczytał te "100 konkretów", było oczywiste, że to jest niewykonalne w sto dni, niezależnie od tego, kto będzie rządził, to po pierwsze. Po drugie, trzeba pamiętać, że to były wyłącznie obietnice Koalicji Obywatelskiej, która jest wprawdzie najsilniejszym podmiotem, ale koalicji rządowej - stwierdził początkowo. - Tak naprawdę powinniśmy ich rozliczać z 24 punktów umowy koalicyjnej, bo za to bierze odpowiedzialność cały rząd - dodał. Stwierdził przy tym, że takie rozliczenie również nie wyglądałoby zbyt dobrze, ponieważ w umowie koalicyjnej znalazły się zapisy dotyczące np. rozdziału Kościoła od państwa.

Prowadzący rozmowę zauważył, że KO przedstawiając literalnie "100 konkretów", dali wyborcom i opozycji prawo do rozliczenia ich z wypełnienia obietnic. - Oczywiście, prawo pan ma. Z tego punktu widzenia rząd Tuska poniósł spektakularną klęskę. Poza kilkoma dosłownie punktami, miażdżąca większość nie została w ogóle załatwiona i to jest prawda - przyznał prof. Dudek.

- Gdyby Polacy byli konsekwentni, to żadna z partii politycznych, które rządziły w Polsce do 2023 roku, nie powinna być wybrana do Sejmu w wyborach 15 października. Nie ma takiej partii, która dotrzymałaby wszystkich swoich obietnic. Takiej partii nie było, nie ma i nie będzie. Gorzej, kiedy ktoś mówi, że czegoś nie zrobi, a to zrobił. Tak jak słusznie karany był Donald Tusk, który powiedział, że nie podniesie wieku emerytalnego, a podniósł - dodał uczony.

