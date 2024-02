Wybory samorządowe 2024. Jak sprawdzić, gdzie głosować?

co na to Bodnar?

Wybory samorządowe 2024 są bardzo ważne nie tylko dla polityków, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Od polityków, których wybiorą, będzie w końcu zależeć to, jak zmieni się ich najbliższa okolica, dlatego warto dobrze zapoznać się z programem każdego kandydata. Co więcej, po rekordowej frekwencji w wyborach parlamentarnych z października zeszłego roku można się spodziewać, że i tym razem wiele osób zdecyduje się pójść do urn. Warto jednak sprawdzić, gdzie można oddać swój głos zanim wybierzemy się do lokalu wyborczego.

Gdzie można głosować w wyborach samorządowych?

Zasada jest bardzo prosta – głosować w wyborach samorządowych można tylko i wyłącznie w miejscu zameldowania. To oznacza, że jeśli w ostatnim czasie przebywało się długo za granicą, przeprowadzało się lub zmieniało się adres zamieszkania, adres zameldowania mógł ulec zmianie. Przed wyborami samorządowymi warto pójść do urzędu gminy i sprawdzić, czy jest się widocznym w rejestrze wyborców czyli liście wyborców z prawem do głosowania w danej gminie.

Osoby ze stałym zameldowaniem nie powinny mieć problemu z oddaniem głosu, natomiast osoby z meldunkiem tymczasowym lub w ogóle nie zameldowane nie będą mogły wziąć udziału w głosowaniu.

W przeciwieństwie do wyborów parlamentarnych, nie można głosować w miejscu zamieszkania czy przebywania. Udział w wyborach samorządowych można wziąć tylko w miejscu zameldowania.

Jak sprawdzić okręg wyborczy? Gdzie jest moja komisja wyborcza?

Wiele osób może się zastanawiać, jak sprawdzić, gdzie głosować albo jak sprawdzić swój okręg wyborczy. Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać bezpośrednio w urzędzie gminy lub na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Pod adresem wybory.gov.pl można dokładnie sprawdzić swój okręg wyborczy i miejsce najbliższej komisji wyborczej, wybierając z listy województwo, powiat oraz gminę lub miasto. Następnie wystarczy znaleźć w spisie odpowiednią ulicę, a przy niej znajdzie się adres siedziby, gdzie będzie można oddać swój głos.