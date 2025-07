Tusk o przyszłości koalicji i planach na przyszłość

"Utrzymanie koalicji jest trudne, ale możliwe, podobnie jak przebudowa rządu i uzgodnienie strategii, która pozwoli przejść do ofensywy po przegranej w wyborach prezydenckich; wymaga oczywiście odwagi i lojalności" - oświadczył premier Donald Tusk w sobotę.

"Jak widzicie, utrzymanie koalicji jest trudne, ale możliwe, podobnie jak przebudowa rządu i uzgodnienie strategii, która pozwoli przejść do ofensywy po przegranej w wyborach prezydenckich. Wymaga oczywiście odwagi i lojalności. Mimo znanych Wam trudności, zrealizuję to zadanie" - napisał szef rządu na platformie X.

Wypowiedź ta pojawia się w kluczowym momencie, po spotkaniu premiera z liderami koalicyjnych ugrupowań, na którym omawiano przyszłość rządu.

W piątek odbyło się spotkanie premiera Tuska z liderami koalicyjnych ugrupowań: Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (PSL), Szymonem Hołownią (Polska 2050) i Włodzimierzem Czarzastym (Nowa Lewica), na którym przedstawił im propozycje ws. rekonstrukcji rządu. Szczegóły propozycji nie zostały ujawnione, ale wiadomo, że rozmowy dotyczyły kluczowych stanowisk i przyszłego kierunku działania koalicji.

Sensacyjne doniesienia o spotkaniu Hołowni z Bielanem

Również w piątek Radio ZET i „Newsweek” podały sensacyjną informację: Hołownia odwiedził w prywatnym mieszkaniu jednego z najważniejszych europosłów Prawa i Sprawiedliwości - Adama Bielana. Do spotkania miało dojść w czwartek przed północą na warszawskim Białym Kamieniu. Jak ustalili fotoreporterzy „Faktu”, po wizycie Hołowni do mieszkania Bielana przyjechał między innymi prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Te medialne doniesienia wywołały burzę spekulacji na temat motywów spotkania i jego potencjalnego wpływu na przyszłość koalicji.

Hołownia tłumaczy się ze spotkania z PiS

Hołownia odniósł się do sprawy we wpisie na platformie X, oceniając, że „wzmożenie i ekscytacja związana z wczorajszym spotkaniem nie jest ani uzasadniona, ani wskazana”. Marszałek Sejmu napisał: „Jestem jednym z niewielu polityków w Polsce, który - podkreślam - regularnie spotyka się z przedstawicielami obu śmiertelnie skłóconych obozów. Twardo stoję na stanowisku, że - zwłaszcza w obecnych czasach - politycy różnych opcji powinni ze sobą rozmawiać, inaczej pozabijamy się nawzajem. Uważam to za normę, nie za odstępstwo od niej, i nadal będę tak właśnie, jako marszałek Sejmu, postępował” - napisał Hołownia.

Wyjaśnienia marszałka Sejmu nie uspokoiły jednak nastrojów. Spotkanie z Bielanem w tak newralgicznym momencie wywołało pytania o lojalność Hołowni wobec koalicji i jego intencje. Czy to tylko próba dialogu ponad podziałami, czy też element szerszej strategii politycznej? Odpowiedź na to pytanie może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości rządu.

