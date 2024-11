Wyborcy PiS wskazali, kto powinien zostać kandydatem na prezydenta. Morawiecki na prowadzeniu

Wyniki sondaży to ważne komunikaty odnośnie tych polityków, którzy znaleźli się w końcówce stawek. Poparcie, jakie uzyskują oznacza, że nie jest to wariant, który będzie łatwo PiS-owi przedstawić swojemu zapleczu i wyborcom w ogóle, gdyż jest na to za mało czasu i pieniędzy. PiS chyba nie dysponuje środkami finansowymi na kampanię, porównywalnymi z tym, co posiadało, gdy sprawowało władzę. (...) Sondaż przeprowadzony wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy pokazuje jednocześnie, że sprawa rozgrywa się pomiędzy panami Czarnkiem i Morawieckim. Mateusz Morawiecki jest najbardziej rozpoznawalny, najsilniej kojarzy się z PiS-em. Był bardzo długo premierem, partia go bardzo silnie lansowała, także w kontekście następstwa Jarosława Kaczyńskiego. Tylko, że to wszystko to zakończyło się porażką. Natomiast wysoki wynik Przemysława Czarnka pokazuje jego osobistą popularność również w szeregach partii, mimo że jest stosunkowo krótką częścią kierownictwa tej formacji i od niedawna jest wymieniamy na potencjalnego kandydata na prezydenta. Możemy go kojarzyć z wieloma rzeczami, ale to nie on był główną twarzą porażki rządów PiS - mówi politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.