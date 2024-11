Jarosław Kaczyński nagle zwrócił się do Polaków! Co się stało?!

- W tej chwili jest plan już bardzo zaawansowany, żeby zawszeć umowę, która w języku potocznym jest nazywana umową Mercosur. Będzie ona prowadziła do otwarcia drzwi dla eksportu z Ameryki Łacińskiej do Unii Europejskiej. Początkowe wielkości, które są w tej umowie są rzeczywiście dość umiarkowane, ale to jest pierwszy krok ku sytuacji, która będzie bardzo zagrażała polskiemu rolnictwu. Co więcej, jeżeli by to się rozwinęło, a ten mechanizm, który funkcjonuje w UE i na rynkach wskazuje na to, że te wielkości będą bardzo powiększane, albo w pewnym momencie może tutaj nie być żadnych ograniczeń, to dojdziemy do sytuacji, w której polskie rolnictwo będzie już nie tylko zagrożone, ale po prostu wejdzie w stadium upadku - mówił.