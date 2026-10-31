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Morawiecki idzie na starcie
Początek 2026 roku przynosi trzęsienie ziemi na polskiej scenie politycznej. Były premier Mateusz Morawiecki, lider partii Rozwój Plus, zapowiedział złożenie wniosku o wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska. Informację przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, co natychmiast wywołało lawinę komentarzy. To najpoważniejsza próba sił od czasu ostatnich wyborów i bezpośrednie wyzwanie rzucone obecnej koalicji rządzącej.
Mówiąc wprost: środowisko byłego premiera chce odwołać obecny gabinet. Sam wniosek to jednak dopiero początek drogi. Aby wotum nieufności było skuteczne, potrzebna jest większość w Sejmie, która jednocześnie wskaże nowego kandydata na premiera.
Rząd techniczny Marka Jurka
Propozycja Rozwoju Plus zakłada powołanie tymczasowego, technicznego rządu, którego jedynym celem byłoby przygotowanie kraju do przedterminowych wyborów, a na jego czele miałby stanąć Marek Jurek.
Kim jest kandydat na tymczasowego premiera? Marek Jurek to doświadczony polityk, były marszałek Sejmu, znany z konserwatywnych poglądów. Pomysłodawcy tego rozwiązania liczą najwyraźniej, że jego kandydatura mogłaby zyskać poparcie szersze niż tylko partyjne. Rząd techniczny, z definicji, nie jest rządem politycznym, a gabinetem ekspertów, którego misja jest ograniczona w czasie i sprowadza się do administrowania państwem do momentu wyłonienia nowego parlamentu.
Spór o Trybunał Konstytucyjny
Dlaczego właśnie teraz? Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Mateusza Morawieckiego, kluczowym problemem jest sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym i działania rządu Donalda Tuska, które jego stowarzyszenie określa „zamachem stanu”. Były premier twierdzi, że konieczny jest „reset” w Trybunale, ale nie może się on odbyć przy udziale polityków obecnej koalicji.
Nie może być to jednak reset przy udziale dzisiejszych zamachowców na TK! Ich miejsce jest na śmietniku historii i przed niezawisłymi sądami w roli oskarżonych - zapowiedział były premier na platformie X.