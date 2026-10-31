Burza w TK, a teraz TO! Korwin-Piotrowska ogłosiła, co zrobi z sędziami

Anna Korwin-Piotrowska, ogłaszając przejęcie kierownictwa TK, zapowiada bezpośredni kontakt z sędziami pozostającymi poza siedzibą Trybunału.

Jej celem jest ustalenie zasad powrotu do budynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa, a także zwołanie ważnego posiedzenia ws. budżetu na 3 listopada.

Sprawdź, czy te działania rozładują napięcia i jak wpłyną na dalsze funkcjonowanie kluczowej dla państwa instytucji.

Korwin-Piotrowska wydała komunikat. Zapowiada rozmowy z sędziami TK

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która po piątkowych decyzjach została wskazana jako osoba kierująca Trybunałem Konstytucyjnym, zabrała głos w sprawie sędziów pozostających poza siedzibą instytucji. W sobotę (31 października) na stronie TK opublikowano jej nowy komunikat.

Korwin-Piotrowska zapowiedziała, że osobiście skontaktuje się z sędziami, którzy obecnie nie przebywają w budynku Trybunału.

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– Nawiążę bezpośredni kontakt w celu ustalenia czasu i sposobu umożliwienia im wstępu do siedziby Trybunału – przekazała.

Komunikat pojawił się dzień po wydarzeniach, które doprowadziły do ostrego sporu o kierownictwo TK. W piątek poinformowano o zarządzeniu przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Jak informował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, do Trybunału trafiły prokuratorskie wnioski dotyczące uchylenia immunitetów obu sędziów. Kierowanie TK przejęła Korwin-Piotrowska jako sędzia z najdłuższym stażem. Według jej wcześniejszych informacji w siedzibie instytucji przebywa również sześcioro sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji.

Ważne posiedzenie TK już 3 listopada. Chodzi o pieniądze

W sobotnim komunikacie Korwin-Piotrowska przypomniała także o zwołanym na wtorek (3 listopada) Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Podczas posiedzenia ma zostać rozpatrzony projekt dochodów i wydatków TK na 2027 rok.

– Jest to kwestia kluczowa dla zapełnienia prawidłowego wykonywania zadań przez Trybunał – napisała sędzia.

Korwin-Piotrowska odniosła się również do celu podejmowanych działań.

– Nadrzędnym celem wszystkich działań musi być przywrócenie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w sposób zgodny z przepisami oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa pracownikom i sędziom Trybunału Konstytucyjnego oraz osobom przebywającym w pobliżu siedziby Trybunału – podkreśliła.

Sędziowie poza siedzibą, pracownicy z zachowanym wynagrodzeniem

To nie pierwsza decyzja Korwin-Piotrowskiej ogłoszona w sobotę. Wcześniej na stronie TK opublikowano zarządzenie dotyczące organizacji pracy Trybunału.

Dokument przewiduje uchylenie dotychczasowych upoważnień związanych z kierowaniem instytucją. Sędziom zalecono wykonywanie obowiązków poza siedzibą, a pracownikom zawieszono wykonywanie obowiązków służbowych. Zachowują oni jednak prawo do wynagrodzenia.

Korwin-Piotrowska uzasadniła te działania potrzebą „przywrócenia prawidłowego wykonywania zadań przez Trybunał Konstytucyjny”. Wskazała również na „możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego”.

Spór wokół kierownictwa TK wciąż trwa. Dotychczasowe kierownictwo kwestionuje legalność zmian, a kolejne komunikaty pokazują, że sytuacja organizacyjna instytucji pozostaje napięta.

Źródło: PAP, komunikat Trybunału Konstytucyjnego z 31 października 2026 r.

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