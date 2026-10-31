„Można po ryju dostać”. Ostra wypowiedź wiceminister o spotkaniu u Nawrockiego

Gorąca debata radiowa ujawniła skrajne napięcia wokół kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym i zaplanowanych konsultacji prezydenta.

Wiceminister nauki z Lewicy starła się z doradcą prezydenta, a w trakcie dyskusji padły szokujące słowa o możliwości "dostania po ryju".

Ostra wymiana zdań między politykami pokazuje skalę konfliktu; sprawdź, co dokładnie zostało powiedziane i jak wpłynie to na przyszłe rozmowy.

Awantura w Trójce. Doradca Nawrockiego pytał o konsultacje

Do ostrej wymiany zdań doszło w sobotę (31 października) na antenie Programu III Polskiego Radia. Doradca prezydenta Alvin Gajadhur zapytał Karolinę Zioło-Pużuk, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego z Lewicy, czy przedstawiciele koalicji rządzącej zamierzają pojawić się w Pałacu Prezydenckim.

Chodziło o pilne konsultacje zwołane przez Karola Nawrockiego w związku z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego.

– Prezydent zwołał na dzisiaj pilne konsultacje sił parlamentarnych. Ja mam pytanie, czy przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej Lewicy przyjdą na to spotkanie? No bo ostatnio na wiele spotkań nie przychodzili państwa przedstawiciele. To może pani poseł odpowie, czy będziecie dzisiaj w Pałacu Prezydenckim? – pytał Gajadhur.

„Można po ryju dostać”. Zioło-Pużuk ostro odpowiedziała

Odpowiedź wiceminister wywołała kolejne emocje. Zioło-Pużuk nie udzieliła jednoznacznej deklaracji dotyczącej obecności przedstawicieli koalicji na spotkaniu z prezydentem. Nawiązała natomiast do napiętej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.

W trakcie wymiany zdań padło stwierdzenie, że „można po ryju dostać”.

Na te słowa zareagował doradca prezydenta.

„Nie wiem czy przyjdą, ale ja bym się przyjść, bo można po ryju dostać jak się wchodzi gdzieś, gdzie jest prezydent” - powiedziała wiceminister.

– ...wie pani co naprawdę zachowuje się pani skandalicznie pani jest chyba wiceministrem... – odpowiedział Alvin Gajadhur. W dyskusję włączył się także jeden z pozostałych uczestników, który próbował tonować emocje. – ...To też niepotrzebne było... – padło w studiu.

Doradca prezydenta @AlvinGajadhur pyta, czy przedstawiciele koalicji rządzącej wezmą udział w konsultacjach u Prezydenta. Pani Zioło-Pużuk, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego z Lewicy, wypala: nie wiem czy przyjdą, ale ja bym się bała przyjść, bo można po ryju dostać, jak się wchodzi gdześ, do miejsca, gdzie jest Prezydent. #KomuchyCzarzastego #KadryTuska— Marcin Henka 🇵🇱💯 #BabiesLivesMatter (@MarcinHenka) October 31, 2026

Pilne spotkania u Karola Nawrockiego. Kryzys w TK narasta

Spór na antenie Trójki dotyczył konsultacji zapowiedzianych przez prezydenta po piątkowych wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym.

Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Polski. W nocy z piątku na sobotę pojawił się w siedzibie TK, gdzie doszło wcześniej do napięć związanych ze sporem o kierownictwo instytucji.

Prezydent ocenił wydarzenia jako naruszenie porządku konstytucyjnego i zapowiedział rozmowy z przedstawicielami sił parlamentarnych. Konsultacje w Pałacu Prezydenckim mają rozpocząć się w sobotę o godz. 13.

W tle pozostaje spór o decyzję dotyczącą przerwy w wykonywaniu obowiązków przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Kierowanie Trybunałem powierzono sędzi Annie Korwin-Piotrowskiej, jednak legalność tych działań jest kwestionowana.

Poniżej galeria zdjęć: Protest przed TK

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Nawrocki pod Trybunałem Konstytucyjny