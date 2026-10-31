Pilne spotkania u Nawrockiego! Szefernaker podał godzinę

Prezydent Karol Nawrocki, w odpowiedzi na eskalujący kryzys w Trybunale Konstytucyjnym, pilnie zwołał konsultacje z liderami parlamentarnymi.

Spotkania w Pałacu Prezydenckim rozpoczną się o godzinie 13:00, mając na celu stabilizację sytuacji politycznej i przywrócenie porządku konstytucyjnego.

Dowiedz się, czy te kluczowe rozmowy zakończą bezprecedensowy spór i jakie decyzje zapadną w sprawie przyszłości Trybunału Konstytucyjnego.

Nawrocki zwołuje polityków do Pałacu Prezydenckiego

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker poinformował w sobotę na platformie X o rozpoczęciu konsultacji politycznych w związku z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jak przekazał, Karol Nawrocki od godz. 13 będzie spotykał się w Pałacu Prezydenckim z liderami środowisk parlamentarnych.

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To kolejny krok prezydenta po piątkowym kryzysie w TK. Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i pilnie wrócił do Polski. W nocy pojawił się w siedzibie Trybunału, a następnie zapowiedział konsultacje z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych.

– W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej na dziś zwołuję pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego – przekazał prezydent w oświadczeniu odczytanym przez Szefernakera.

Dziś od godz. 13:00 w Pałacu Prezydenckim prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna serię spotkań z liderami środowisk parlamentarnych.— Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) October 31, 2026

Nadzwyczajne posiedzenie o godz. 15

Na sobotę zaplanowano również nadzwyczajne posiedzenie Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP. Wicemarszałek Sejmu Marcin Horała poinformował, że odbędzie się ono o godz. 15.

Konsultacje są następstwem wydarzeń z piątku, kiedy poinformowano o zarządzeniu przerwy w wykonywaniu obowiązków przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Kierowanie Trybunałem powierzono Annie Korwin-Piotrowskiej. Legalność tych działań jest kwestionowana przez dotychczasowe kierownictwo instytucji.

Poniżej galeria zdjęć: Protest przed TK

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Nawrocki pod Trybunałem Konstytucyjny