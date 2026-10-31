Pilne spotkania u Nawrockiego! Szefernaker podał godzinę

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-10-31 11:53

Paweł Szefernaker przekazał nowe informacje dotyczące reakcji prezydenta na kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Karol Nawrocki rozpocznie w sobotę (31 października) serię spotkań z liderami środowisk parlamentarnych. Pierwsze rozmowy mają ruszyć już o godz. 13 w Pałacu Prezydenckim.

Paweł Szefernaker w okularach przemawia do mikrofonu. O kryzysie w Trybunale Konstytucyjnym przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Art Service/Super Express Paweł Szefernaker
  • Prezydent Karol Nawrocki, w odpowiedzi na eskalujący kryzys w Trybunale Konstytucyjnym, pilnie zwołał konsultacje z liderami parlamentarnymi.
  • Spotkania w Pałacu Prezydenckim rozpoczną się o godzinie 13:00, mając na celu stabilizację sytuacji politycznej i przywrócenie porządku konstytucyjnego.
  • Dowiedz się, czy te kluczowe rozmowy zakończą bezprecedensowy spór i jakie decyzje zapadną w sprawie przyszłości Trybunału Konstytucyjnego.

Nawrocki zwołuje polityków do Pałacu Prezydenckiego

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker poinformował w sobotę na platformie X o rozpoczęciu konsultacji politycznych w związku z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jak przekazał, Karol Nawrocki od godz. 13 będzie spotykał się w Pałacu Prezydenckim z liderami środowisk parlamentarnych.

Nagła decyzja w Trybunale Konstytucyjnym! Pracownicy mają zostać w domach

To kolejny krok prezydenta po piątkowym kryzysie w TK. Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i pilnie wrócił do Polski. W nocy pojawił się w siedzibie Trybunału, a następnie zapowiedział konsultacje z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych.

– W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej na dziś zwołuję pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego – przekazał prezydent w oświadczeniu odczytanym przez Szefernakera.

Nadzwyczajne posiedzenie o godz. 15

Na sobotę zaplanowano również nadzwyczajne posiedzenie Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP. Wicemarszałek Sejmu Marcin Horała poinformował, że odbędzie się ono o godz. 15.

Konsultacje są następstwem wydarzeń z piątku, kiedy poinformowano o zarządzeniu przerwy w wykonywaniu obowiązków przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Kierowanie Trybunałem powierzono Annie Korwin-Piotrowskiej. Legalność tych działań jest kwestionowana przez dotychczasowe kierownictwo instytucji.

Poniżej galeria zdjęć: Protest przed TK

Protest przed TK
Galeria zdjęć 8
Nawrocki pod Trybunałem Konstytucyjny
Sonda
Jak oceniasz nocną wizytę Karola Nawrockiego w Trybunale Konstytucyjnym?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
PAWEŁ SZEFERNAKER

ROLKI