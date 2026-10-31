Nagła decyzja w Trybunale Konstytucyjnym! Pracownicy mają zostać w domach

Nowe zarządzenie w Trybunale Konstytucyjnym. Co się zmienia?

W sobotę (31 października) na stronie Trybunału Konstytucyjnego opublikowano zarządzenie podpisane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską. Dokument wprowadza daleko idące zmiany w funkcjonowaniu instytucji, która od piątku znajduje się w centrum poważnego kryzysu.

Korwin-Piotrowska, ogłoszona osobą kierującą TK po zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, zdecydowała m.in. o uchyleniu dotychczasowych upoważnień do wykonywania kompetencji związanych z kierowaniem Trybunałem i jego reprezentowaniem.

Chodzi o upoważnienia wydane na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK. Przepisy te pozwalają prezesowi Trybunału przekazywać określone kompetencje wiceprezesowi lub, w szczególnych sytuacjach, innemu sędziemu.

Pracownicy TK mają nie przychodzić do pracy. Zachowają pensje

To jednak nie koniec zmian. Zgodnie z opublikowanym dokumentem do odwołania ograniczono wykonywanie zadań przez Kancelarię TK oraz Biuro Służby Prawnej TK. Wyjątkiem mają być czynności wskazane przez Korwin-Piotrowską.

Zarządzenie przewiduje także zawieszenie wykonywania obowiązków przez pracowników Trybunału, w tym obowiązku stawiania się w jego siedzibie. Do pracy będą przychodzić wyłącznie osoby, które otrzymają odpowiednie wezwanie.

Co istotne, pracownicy TK zachowają prawo do wynagrodzenia. W przypadku osób wezwanych do wykonywania obowiązków możliwe będzie również ustalenie innego wymiaru czasu pracy, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Sędziowie poza Trybunałem. Biuro podawcze zawieszone

Zmiany obejmują również samych sędziów. Anna Korwin-Piotrowska zaleciła im wykonywanie obowiązków poza budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Decyzję uzasadniono względami bezpieczeństwa.

Sędziowie i pracownicy, których obecność w siedzibie TK okaże się konieczna, mają korzystać z wejść wskazanych w odpowiednich komunikatach.

Zawieszono także funkcjonowanie biura podawczego. Oznacza to, że korespondencję kierowaną do Trybunału należy przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

W zarządzeniu wskazano, że podjęte kroki mają służyć „przywróceniem prawidłowego wykonywania zadań przez Trybunał Konstytucyjny oraz mając na względzie możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego”.

Kryzys w TK. Nawrocki przerwał podróż i wrócił do Polski

Sobotnie zarządzenie jest kolejną odsłoną wydarzeń, które rozpoczęły się w piątek (30 października). Wówczas poinformowano o zarządzeniu przerwy w wykonywaniu czynności przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz jego zastępcę Bartłomieja Sochańskiego.

Osobą kierującą Trybunałem ogłoszono Annę Korwin-Piotrowską, która ma najdłuższy staż sędziowski.

Przed budynkiem TK doszło do napięć. Uczestnicy zgromadzenia próbowali przedostać się na teren instytucji, a zabezpieczenie furtki w ogrodzeniu zostało przecięte. Na miejscu pojawiła się policja.

Do Trybunału przedostał się również Bogdan Święczkowski. Przez megafon zaapelował do protestujących o zachowanie spokoju i opuszczenie terenu.

Sytuacja wywołała reakcję prezydenta Karola Nawrockiego. Głowa państwa przerwała podróż do Senegalu i wróciła do kraju. Prezydent przeprowadził konsultacje z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim i Bogdanem Święczkowskim, a następnie pojawił się w siedzibie TK.

Zapowiedział również pilne konsultacje z przedstawicielami sił parlamentarnych.

Spór o kierowanie Trybunałem pozostaje nierozstrzygnięty. Sobotnie zarządzenie pokazuje jednak, jak daleko sięgają zmiany w organizacji pracy instytucji po piątkowych wydarzeniach.

Poniżej galeria zdjęć: Protest przed TK

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Nawrocki pod Trybunałem Konstytucyjny