Sejm w czwartek rozpatrzy wnioski o wotum nieufności wobec ministry klimatu Pauliny Hennig-Kloski i zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, których domaga się m.in. PiS.

Ministrze klimatu zarzuca się m.in. chaos wokół programu "Czyste Powietrze" i zaniedbania w sektorze energetycznym, a także "sabotaż państwa" przez próbę oparcia suwerenności energetycznej na OZE.

Ministrze zdrowia zarzucono brak spójnej strategii naprawy systemu i drastyczne cięcia w budżecie NFZ, co doprowadziło do 18 mld zł luki i ograniczenia finansowania badań diagnostycznych.

Sejm zajmie się wnioskami o wotum nieufności. To test dla koalicji

W czwartek w Sejmie zrobi się naprawdę gorąco. Posłowie najpierw zajmą się wnioskiem o odwołanie ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, a zaraz potem ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. To będzie coś więcej niż tylko zwykła debata. Premier Donald Tusk nazwał to wprost: test lojalności i solidarności wewnątrz koalicji rządzącej. „Jeśli jesteśmy koalicją, to musimy działać solidarnie i lojalnie wobec siebie. Jeśli chcemy szkodzić, to znaczy, że stajemy się opozycją” – postawił sprawę jasno szef rządu.

Sytuacja jest napięta, zwłaszcza w kontekście szefowej resortu klimatu. Po tym, jak Paulina Hennig-Kloska opuściła partię Polska 2050 i założyła własne stowarzyszenie, jej relacje z byłymi kolegami są, delikatnie mówiąc, chłodne. Posłowie z ugrupowania Szymona Hołowni nie ukrywają, że mają poważne wątpliwości i rozważają głosowanie za jej odwołaniem. To stawia pod znakiem zapytania jedność całej koalicji.

Dudek o polityce 24.04.2026

Dlaczego opozycja chce odwołać minister klimatu i zdrowia?

Lista zarzutów, które pod adresem szefowej resortu klimatu sformułowały kluby Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, jest długa. Opozycja oskarża ją przede wszystkim o bierność wobec negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej, zwłaszcza w kontekście systemu handlu emisjami ETS, który bezpośrednio uderza w portfele Polaków.

Kolejny punkt to chaos wokół flagowego programu „Czyste Powietrze”. Posłowie opozycji wskazują też na zaniedbania w przygotowaniu sektora energetycznego i drzewnego na nadchodzący sezon grzewczy. Chodzi konkretnie o dostępność pelletu. Wniosek o wotum nieufności zarzuca Paulinie Hennig-Klosce wręcz „sabotaż państwa” przez próbę oparcia naszej suwerenności energetycznej wyłącznie na odnawialnych źródłach energii.

Równie poważnie wyglądają oskarżenia kierowane w stronę ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Tu inicjatorem wniosku o odwołanie jest Prawo i Sprawiedliwość. Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek stwierdził, że „demoluje jedną z najważniejszych płaszczyzn działania tego państwa”. Główny zarzut? Brak jakiejkolwiek spójnej strategii naprawy systemu ochrony zdrowia.

Według opozycji jedynym namacalnym działaniem rządu Donalda Tuska w tym obszarze jest ukrywanie drastycznych cięć w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia. Liczby mówią same za siebie. W planie finansowym NFZ na 2026 rok brakuje, według ostatnich szacunków, aż 18 mld zł. Co więcej, od 1 kwietnia fundusz ograniczył finansowanie niektórych badań diagnostycznych, co ma dać 625 mln zł oszczędności.

