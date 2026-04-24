Już na początku rozmowy Dudek jasno stawia sprawę: jego krytyczny stosunek do prezydenta Karola Nawrockiego się nie zmienił. Jednocześnie przyznaje, że w konkretnej sprawie trzeba patrzeć szerzej niż partyjne emocje.

Wszyscy wiedzą, jaki mam stosunek do prezydenta Nawrockiego i go nie zmieniłem. Natomiast uważam, że w tej konkretnej sprawie – polskiej racji stanu, polskiego wizerunku na arenie międzynarodowej – takie rozwiązanie sprawy, jak zrobił to premier Tusk, nie służy rozwojowi Polski. Także za to, panie premierze, żółta kartka – podkreśla profesor.

PiS w panice? Dudek mówi wprost

Jednym z najmocniejszych wątków programu jest ocena sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Zdaniem Dudka ostatnie wyniki sondażowe wywołały w partii Jarosława Kaczyńskiego nerwowe reakcje i skręt w jeszcze bardziej radykalnym kierunku.

Prawda jest taka, że sukces sondażowy Brauna, wywołał w szeregach PiS panikę i przekonanie, że trzeba jeszcze bardziej dokręcić śrubę, jeszcze bardziej skręcić w prawo, bo inaczej Braun odbierze im kolejne głosy – ocenia historyk. I dodaje bez ogródek: „Bardzo cieszę się, że oni tak zrobili, bo nie życzę PiS-owi dobrze. Uważam tę partię za szkodliwą. Więc niech jeszcze bardziej skręca w prawo”.

Życzenia dla Tuska… bez ironii?

Profesor zwrócił się również w programie bezpośrednio do Donalda Tuska, zaczynając od półżartobliwych życzeń urodzinowych.

Najpierw chcę złożyć premierowi Tuskowi życzenia – panie premierze, dużo zdrowia – mówi, po czym dodaje: „Teraz powiem coś bez ironii. Życzę panu, żeby pan za rok w kwietniu, na 70. urodziny, mógł zamieścić w sieci równie optymistyczny film”.

To aluzja do stylu komunikacji premiera i jego obecności w mediach społecznościowych, która – zdaniem Dudka – również jest elementem politycznej gry.

Tusk kontra Kaczyński. „Stalowe i jedwabne rękawiczki”

Na koniec profesor wraca do porównania dwóch największych graczy polskiej polityki. I robi to w swoim stylu – obrazowo i bez ogródek.

Jak prezes Kaczyński zwykle grozi, to Tusk sugeruje. To jest ta zasadnicza różnica w uprawianiu polityki – mówi. I dodaje mocną metaforę: „Zawsze mówiłem, że Jarosław Kaczyński dusi swoich przeciwników w stalowych rękawiczkach, a Tusk robi to w jedwabnych rękawiczkach.

Całość programu robi jeszcze większe wrażenie

To tylko fragmenty ostrej analizy prof. Antoniego Dudka. W najnowszym odcinku „Dudek o polityce” pojawia się więcej mocnych ocen i politycznych diagnoz, które pokazują kulisy walki o władzę w Polsce. Cały program warto obejrzeć – bo Dudek jak zwykle mówi rzeczy, których inni wolą nie wypowiadać wprost.

