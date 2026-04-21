Hennig-Kloska zabrała głos po działaniach CBA. Co ma do powiedzenia?

Sara Osiecka
2026-04-21 16:28

CBA podjęło działania w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Funkcjonariusze prowadzą czynności w związku z podejrzeniami o nieprawidłowości w programie "Czyste Powietrze" w latach 2022-2026. Minister Paulina Hennig-Kloska skomentowała sytuację, wskazując na konieczność rozliczenia domniemanych nadużyć.

Autor: Marcin Wziontek/SUPER EXPRESS
  • CBA prowadzi działania w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW w związku z podejrzeniami o nieprawidłowości w programie "Czyste Powietrze". Działania te dotyczą okresu 2022-2026.
  • Minister Paulina Hennig-Kloska potwierdziła działania CBA i z zadowoleniem przyjęła "czas rozliczeń". Wskazała, że jej resort osobiście zgłaszał zawiadomienia dotyczące nadużyć i poszkodowanych przez nieuczciwych wykonawców, które miały wynikać ze zmian wprowadzonych przez poprzednią ekipę rządzącą.
  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgłosiło do służb około 700 zawiadomień z całej Polski w sprawie nadużyć w programie "Czyste Powietrze".

Agenci CBA pojawili się w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ich wizyta ma związek z badaniem ewentualnych nieprawidłowości w realizacji programu "Czyste Powietrze" w okresie od 2022 do 2026 roku.

Reakcja Pauliny Hennig-Kloski

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska odniosła się do działań CBA za pośrednictwem serwisu X. Potwierdziła, że funkcjonariusze zażądali dokumentacji dotyczącej programu "Czyste Powietrze" od 2021 roku.

W swojej wypowiedzi minister wskazała na domniemane konsekwencje zmian wprowadzonych w programie przez poprzednią ekipę rządzącą.

- Po wprowadzonych wtedy przez ekipę z PIS zmianach mieliśmy falę nadużyć i wielu poszkodowanych przez nieuczciwych wykonawców – napisała.

Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że jej resort osobiście zgłaszał zawiadomienia do służb w tej sprawie.

- Osobiście zgłaszaliśmy do służb zawiadomienia w tej sprawie, prosząc o działania. Służby otrzymały około 700 zawiadomień z całej Polski – dodała.

Minister wyraziła zadowolenie z podjętych działań, podkreślając wagę rozliczeń.

- Cieszę się, że przyszedł czas rozliczeń! Najwyższy czas, by odpowiednie organy oceniły także pracę urzędów w tej sprawie – zakończyła.

