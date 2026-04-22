Polacy zdecydowali o losie minister zdrowia. Odpowiedzi nie pozostawiają złudzeń

W sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” 71 proc. ankietowanych opowiedziało się za dymisją minister zdrowia.

Jolanta Sobierańska‑Grenda kieruje resortem od lipca 2025 r., po zazstąpieniu Izabeli Leszczyny.

Respondenci nie dostrzegają poprawy w dostępności opieki medycznej, a sektor ochrony zdrowia mierzy się z narastającymi problemami.

Bolesne gaszenie pożarów

Od lipca 2025 r. ministerstwem kieruje dr Jolanta Sobierańska‑Grenda, była wieloletnia menedżerka i prezeska Szpitali Pomorskich. Choć jej wejście do resortu zapowiadano jako "menedżerską rewolucję", rzeczywistość okazała się brutalna. Podczas zorganizowanego w grudniu 2025 r. Szczytu Medycznego "Zdrowie Przyszłości" minister próbowała gasić pożary, deklarując: „Musimy zrozumieć, że system ochrony zdrowia to nie jest studnia bez dna. Moim priorytetem jest efektywność, nawet jeśli wymaga to trudnych decyzji o restrukturyzacji placówek”. Te słowa wywołały sprzeciw wśród personelu medycznego.

Przez 9 miesięcy urzędowania Sobierańskiej-Grendy sytuacja wcale się nie uspokoiła – zamiast reform, mamy do czynienia z narastającym paraliżem finansowym placówek w całej Polsce.

Polacy chcą dymisji minister zdrowia

Wydłużające się kolejki do badań i rosnące zadłużenie szpitali powiatowych, których personel w tym tygodniu prowadzi „czarny protest”, to problemy, z którymi obecnie boryka się cały sektor ochrony zdrowia oraz kierownictwo resortu zdrowia i NFZ. Polacy nie zauważyli poprawy w dostępności opieki medycznej, bo na pytanie: „Czy premier powinien zdymisjonować ministrę zdrowia Jolantę Sobierańską‑Grendę?” większość odpowiada twierdząco.

Takich odpowiedzi w sondażu Instytutu Badań Pollster było aż 71 proc. Za pozostawieniem obecnej minister jest 29 proc. badanych (w wynikach pominięto osoby niezdecydowane).

Opisane badanie zostało zrealizowane w dniach 20-21 kwietnia na próbie 1054 dorosłych Polaków.

25

Express Biedrzyckiej - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.