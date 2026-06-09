Krzysztof Stanowski się doigrał?! Po tych słowach zgłoszono zawiadomienie do prokuratury

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-06-09 21:52

Wypowiedzi Krzysztofa Stanowskiego, skierowane pod adresem urzędniczki Krajowej Administracji Skarbowej, wywołały falę niepokoju i poczucia zagrożenia wśród pracowników KAS. Sytuacja ta skłoniła związki zawodowe do wyrażenia oburzenia, a dyrekcję KAS do podjęcia kroków prawnych w obronie swoich funkcjonariuszy.

Krzysztof Stanowski

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Autor: Super Express Krzysztof Stanowski
  • Publicysta Krzysztof Stanowski wywołał oburzenie i poczucie zagrożenia wśród pracowników Krajowej Administracji Skarbowej swoimi obraźliwymi i poniżającymi wypowiedziami pod adresem urzędniczki, która nałożyła mandat na pizzerię.
  • W wyniku tych wypowiedzi pracownicy KAS czują się zastraszeni i obawiają się wykonywania swoich obowiązków służbowych, a bezpośrednio dotknięte funkcjonariuszki odmówiły kontaktu z mediami z obawy o własne bezpieczeństwo.
  • W odpowiedzi na sytuację, dyrekcja Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a KAS wydała oświadczenie stanowczo broniące swoich funkcjonariuszy przed personalnymi atakami.

Punktem zapalnym dla dyskusji stała się interwencja urzędniczki Urzędu Skarbowego w Gdańsku, której efektem było nałożenie mandatu w wysokości 2,5 tys. zł na właściciela pizzerii. Powodem było zakwestionowanie przez skarbówkę stawki podatku VAT zastosowanej do pizzy z owocami morza. Zgodnie z ustaleniami, danie zawierające krewetki powinno być objęte stawką 23 proc., a nie 8 proc., jak pierwotnie naliczył lokal. Krzysztof Stanowski, komentując tę sytuację, w swoim nagraniu na Kanale Zero, użył wobec urzędniczki ostrych i obraźliwych słów.

Przewodnicząca Międzyzakładowego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej, Agata Jagodzińska, podkreśliła, że krytyka ze strony związków nie odnosiła się do merytorycznej oceny samej interwencji urzędniczej, lecz do formy wypowiedzi Krzysztofa Stanowskiego.

- Ty babo głupia, wredna, babsko obrzydliwe [...]. Ciebie to powinni trzymać na rynku, rozebraną do naga, przypiętą do jakiegoś słupa, żeby wszyscy widzieli, jak głupi potrafi być urzędnik - mówił.

Zdaniem Agaty Jagodzińskiej takie słowa nie mają nic wspólnego z rzeczową krytyką działań skarbówki.

- Są natomiast wypowiedzią poniżającą, godzącą w godność konkretnego pracownika oraz wszystkich osób wykonujących służbę publiczną – stwierdza działaczka związkowa.

Skutki dla pracowników KAS

Bezpośrednio dotknięte atakiem słownym zostały dwie funkcjonariuszki, które brały udział w kontroli. Jak poinformował portal WP, kobiety, czując się "zaszczute hejtem", odmówiły kontaktu z mediami, decydując się na zachowanie anonimowości z obawy o własne bezpieczeństwo. Takie zachowanie nie zaskakuje Agaty Jagodzińskiej, która zauważa szerszy problem w całej instytucji.

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- Wielu pracowników KAS przyznaje, że obecnie czują się zastraszeni i obawiają się wykonywania czynności służbowych w terenie. Jest to dla nas wszystkich bardzo przykra i niepokojąca sytuacja – komentuje Jagodzińska w rozmowie z WP.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku podjął kroki prawne, kierując do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wniosek ten zawierał prośbę o objęcie czynu ściganiem z urzędu. Krajowa Administracja Skarbowa wydała również oficjalne oświadczenie, stanowczo broniąc swoich pracowników i ich działań.

- Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim przejawom szykanowania, obrażania, pomawiania lub publicznego atakowania funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, którzy wykonują swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem i w interesie publicznym – czytamy w komunikacie KAS. - Tego rodzaju personalne ataki, obraźliwe insynuacje i próby publicznego napiętnowania funkcjonariuszy oraz pracowników państwowych nie mają nic wspólnego z merytoryczną debatą i przekraczają granice debaty publicznej - dodano.

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KRZYSZTOF STANOWSKI