Prof. Marek Migalski bezlitośnie ocenił Karola Nawrockiego! „Element destrukcyjny dla państwa”

Politolog prof. Marek Migalski ocenia, że Karol Nawrocki jest "elementem destrukcyjnym dla polskiego ładu politycznego", celowo podkładając kłody pod nogi rządu i prowadząc do "paraliżu państwa" poprzez liczne weta.

Mimo krytyki działań, Migalski docenia prezydenta za jego sprawność polityczną, szybkie uczenie się i umiejętność wyczuwania nastrojów społecznych, co przekłada się na jego osobisty sukces polityczny.

Według politologa, Karol Nawrocki ma plan lojalnego trwania przy Jarosławie Kaczyńskim do wyborów w 2027 roku, aby następnie, w przypadku braku powrotu PiS do władzy, przejąć przywództwo prawicy i dążyć do prezydentury w 2030 roku.

W programie „Najsztub Pyta” politolog prof. Marek Migalski dokonał bilansu pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego. Ekspert nie szczędził krytyki pod kątem wpływu działań prezydenta na funkcjonowanie kraju, jednocześnie doceniając jego sprawność polityczną i marketingową. Jego zdaniem ocena działalności Nawrockiego zależy od punktu siedzenia. Z perspektywy stabilności kraju, politolog widzi sytuację w ciemnych barwach.

- Ja uważam, że on jest elementem destrukcyjnym dla polskiego ładu politycznego. Wyraźnie wyznaczył sobie rolę nie tyle nawet recenzenta rządu, co po prostu podkładacza kłód, przeciwnika rządu. On to deklaruje, takie ma zadanie, realizuje je dosyć konsekwentnie - ocenił.

Jak dodał, rekordowa liczba prezydenckich wet prowadzi do „pewnego paraliżu państwa”, ponieważ pól konfliktu z rządem Donalda Tuska jest obecnie znacznie więcej niż pól do jakiejkolwiek współpracy.

Genialny marketing Nawrockiego?

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda z perspektywy własnego interesu politycznego Karola Nawrockiego. Zdaniem eksperta miniony rok był pasmem sukcesów. Prezydent potrafi doskonale wyczuwać nastroje społeczne, czego dowodem ma być jego niedawna inicjatywa dotycząca odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, którą, jak szacuje politolog, popiera zdecydowana większość Polaków. Prof. Migalski zauważa również ogromną metamorfozę, jaką przeszedł Nawrocki od czasów swojej pierwszej, dość „kwadratowej i nieporadnej” konwencji w Krakowie.

- On po prostu naprawdę jest politykiem szybko uczącym się. To jest przeciwieństwo właśnie Andrzeja Dudy, nie wiem, Pawła Kukiza, innych takich ludzi, którzy wchodzili do polityki i nagle się okazywało, że oni po prostu po kilku latach bycia w tej polityce w dalszym ciągu nie rozumieją mechanizmów – punktował politolog, dorzucając do tej listy również Szymona Hołownię.

Przyszłość Karola Nawrockiego

Według analizy Migalskiego, obecna hiperaktywność prezydenta i budowanie potężnego zaplecza kadrowego (w licznych radach przy prezydencie zasiada już blisko 600 osób) to element szeroko zakrojonego planu. Nawrocki ma lojalnie trwać przy Jarosławie Kaczyńskim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Prawdziwa gra zacznie się jednak dzień po nich.

Jeśli PiS nie wróci do władzy, Nawrocki ma mieć gotowy pretekst, by odsunąć dotychczasowego lidera na boczny tor.

- Wtedy on będzie miał pretekst do tego, żeby powiedzieć: "No, dotychczasowy lider opozycji nie sprawdził się, wobec tego ja przejmuję władzę, jestem atamanem tego namiotu prawicowego i ja was poprowadzę” – prognozuje prof. Migalski.

W takim scenariuszu celem prezydenta byłaby pełna konsolidacja prawicy pod swoim sztandarem, być może w ramach nowej partii i marsz po pełną władzę w wyborach prezydenckich w 2030 roku.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki odwiedził swoje dawne liceum:

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