Ważą się losy Orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego. Co zrobi Nawrocki?

Polska debatuje nad ewentualnym odebraniem Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Powodem tej debaty jest kontrowersyjna decyzja Kijowa o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”.

Pałac Prezydencki zwleka z podjęciem ostatecznej decyzji, licząc na to, że strona ukraińska dokona refleksji i zmieni nazwę jednostki, aby uniknąć negatywnych konsekwencji dla relacji dwustronnych.

W poniedziałek 8 czerwca Kapituła Orderu Orła Białego odbyła posiedzenie poświęcone analizie sytuacji związanej z potencjalnym cofnięciem Orderu Orła Białego dla ukraińskiego przywódcy. Skład Kapituły obejmuje obecnie Michała Kleibera, Zofię Romaszewską, Adama Bujaka, Wojciecha Roszkowskiego i Bronisława Wildsteina. Po objęciu urzędu prezydenta, dołączył do niej również Karol Nawrocki.

Stanowisko Karola Nawrockiego

Według informacji przekazanych przez "Fakt", Karol Nawrocki ma zwlekać z podjęciem ostatecznej decyzji. Jego intencją ma być oczekiwanie na ewentualną refleksję po stronie ukraińskiej i zmianę kontrowersyjnej nazwy jednostki wojskowej. Preferowanym rozwiązaniem, które mogłoby zadowolić polskiego prezydenta, jest zmiana patrona oddziału na postać niebudzącą sprzeciwu w Polsce.

Prezydent RP rozważa scenariusz odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, jeśli strona ukraińska nie wycofa się z decyzji o patronie jednostki. Jednocześnie Pałac Prezydencki analizuje potencjalne konsekwencje takiego kroku. Istnieje obawa, że szybkie "ukaranie" prezydenta Ukrainy mogłoby negatywnie wpłynąć na dwustronne relacje, co z kolei mogłoby utrudnić prowadzenie kluczowych dla Polski działań, takich jak ekshumacje ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA. Dziennik "Fakt" zwraca również uwagę na wymóg kontrasygnaty premiera, niezbędnej do prawnego odebrania odznaczenia.

Kontekst nadania odznaczenia

Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie, został przyznany Wołodymyrowi Zełenskiemu w kwietniu 2023 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wyróżnienie to było uhonorowaniem jego wkładu w zacieśnianie więzi polsko-ukraińskich, obronę praw człowieka oraz działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w Europie.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki odwiedził swoje dawne liceum:

22

Sonda Czy Wołodymyr Zełenski powinien stracić Order Orła Białego? Tak, Polska powinna zareagować stanowczo Nie, w czasie wojny trzeba unikać eskalacji Trudno powiedzieć