Czarzasty chce orderu dla Kwaśniewskiego. Padła ważna decyzja

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-06-09 11:34

Aleksander Kwaśniewski może zostać uhonorowany prestiżowym Europejskim Orderem Zasługi. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że Prezydium Sejmu zdecydowało o rozpoczęciu starań w tej sprawie. Chodzi o odznaczenie byłego prezydenta tytułem Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi.

Aleksander Kwaśniewski

i

Autor: Marcin Wziontek/SUPER EXPRESS Aleksander Kwaśniewski
  • Prezydium Sejmu podjęło ważną decyzję, inicjując procedurę przyznania Aleksandrowi Kwaśniewskiemu prestiżowego Europejskiego Orderu Zasługi.
  • To wyróżnienie, przyznawane za wybitne zasługi dla integracji europejskiej, wcześniej otrzymali już m.in. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek.
  • Czy były prezydent dołączy do grona wybitnych Polaków i czy Parlament Europejski przychyli się do tego wniosku? Sprawdź, co dalej.

Aleksander Kwaśniewski z szansą na europejski order

Włodzimierz Czarzasty przekazał na konferencji prasowej, że Prezydium Sejmu chce wystąpić do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o rozpatrzenie możliwości uhonorowania Aleksandra Kwaśniewskiego.

– Prezydium Sejmu podjęło decyzję o wystąpieniu do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o rozpatrzenie możliwości uhonorowania prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego orderem Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi – mówił marszałek Sejmu.

– Ten order był już przyznawany Polakom. Dostali go m.in. prezydent Lech Wałęsa oraz premier Jerzy Buzek – dodał.

Order za zasługi dla Europy. W tle wejście Polski do Unii

Europejski Order Zasługi to nowe wyróżnienie Parlamentu Europejskiego. Przyznawane jest osobom, które wniosły szczególny wkład w integrację europejską albo działały na rzecz wartości zapisanych w unijnych traktatach.

W przypadku Aleksandra Kwaśniewskiego polityczny kontekst jest oczywisty. To za jego prezydentury Polska zakończyła drogę do Unii Europejskiej i 1 maja 2004 roku stała się jej członkiem. Były prezydent od lat jest też kojarzony z jednoznacznie proeuropejskim kursem i polityką zbliżenia Polski z Zachodem.

Nowacka mówi wprost o Wołyniu. Ukraińscy uczniowie poznają „jedyną wersję prawdy”

Jeżeli Parlament Europejski przychyli się do wniosku, Kwaśniewski dołączyłby do grona polskich polityków uhonorowanych tym orderem. W maju w Strasburgu wyróżnienia odebrali m.in. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek.

Czarzasty chce wyróżnienia dla Kwaśniewskiego

Decyzja Prezydium Sejmu ma nie tylko wymiar symboliczny, ale też polityczny. Aleksander Kwaśniewski pozostaje jedną z najważniejszych postaci polskiej lewicy po 1989 roku, a zarazem jednym z polityków najmocniej kojarzonych z wejściem Polski do struktur Zachodu.

Wniosek w sprawie europejskiego orderu może więc zostać odebrany jako próba przypomnienia jego roli w najważniejszych decyzjach III RP. Chodzi zwłaszcza o czas, gdy Polska finalizowała członkostwo w Unii Europejskiej i budowała swoją pozycję w europejskich instytucjach. Na razie sprawa jest na etapie starań. Ostateczna decyzja będzie należała do Parlamentu Europejskiego.

Poniżej galeria zdjęć: Czułości Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich

Polityka SE Google News
Czułości Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich
Galeria zdjęć 15
Express Biedrzyckiej - DR ANDRZEJ BYRT, były ambasador RP we Francji i w Niemczech
Sonda
Czy Aleksander Kwaśniewski powinien dostać Europejski Order Zasługi?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ORDER
PARLAMENT EUROPEJSKI
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI