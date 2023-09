Poncyljusz: Będziemy łowić w Konfederacji. Bosak: Nie przekupicie nas!

Kto będzie rządził po wyborach? - to pytanie zadaje sobie każdego dnia cała Polska. Choć do wyborów zostało jeszcze trochę czasu, a z sondaży wynika, że na prowadzeniu znajduje się PiS przed PO, to politycy partii Tuska zachodzą w głowę, jak zmontować efektywną większość parlamentarną potrzebną do sprawnego, skutecznego sprawowania władzy i forsowania swoich ustaw.

Poncyljusz: "Chcemy złożyć koalicję anty-PiS, będziemy łowić posłów"

- Chcemy rządzić, chcemy złożyć koalicję anty-PiS i będziemy łowić, rozmawiać z pojedynczymi posłami Konfederacji. Wszystko dla skutecznego rządzenia i sejmowej większości. Po wyborach będzie potrzebny każdy głos w Sejmie, żeby odsunąć PiS od władzy – mówi nam poseł KO Paweł Poncyljusz. Głos polityka studzi jednak jeden z liderów Konfederacji, który nie zostawia suchej nitki na słowach Poncyljusza. - Nasi posłowie wytrwają dłużej w Konfederacji niż Poncyljusz wytrwał w PiS-ie. Postrzega innych przez pryzmat swojej kariery. Nie zamierzamy wspierać rządu Platformy. Nie wprowadzimy do Sejmu ludzi, którzy dadzą się sprzedać za stanowiska Platformie, albo PiS-owi – mówi nam jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

K.BOSAK: NIE PRZEDŁUŻYMY WŁADZY :PIS I NIE POMOŻEMY WRÓCIĆ TUSKOWI