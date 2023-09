Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen i Robert Winnicki - to młode pokolenie polityków zrobiło spore zamieszanie na polskiej scenie politycznej. Poglądy i stanowiska głoszone przez przedstawiciel Konfederacji mało kogo pozostawiają obojętnym. Najczęściej budzą skrajne emocje: jednych porywają, innych bulwersują. Główne hasło konserwatystów, czyli niskie i proste podatki podoba się wielu, ale warto dowiedzieć się o tej partii nieco więcej. Jak powiedział z rozbrajającą szczerością Sławomir Mentzen: "To my jesteśmy przyszłością. Dlatego nigdzie nam się nie spieszy", ale czy na pewno? Panowie z pewnością ucieszyliby się z doskonałego wyniku już 15 października. Zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy na temat Konfederacji w naszym quizie. Kto zdobędzie 12 na 12 punktów, ten mistrz! No to zaczynamy.

Jak brzmi pełna nazwa partii Konfederacja? Konfederacja Wolność i Niepodległość Konfederacja Niepodległa i Suwerenna Polska Konfederacja Polska