Wojna o Trybunał Konstytucyjny. Prezes Święczkowski alarmuje. "Próbowali wtargnąć"

Maciej Berek złożył w środę 14 października ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Przeciwko temu odbywa się protest pod siedzibą TK.

Głos w tej sprawie zabrał prezes Bogdan Święczkowski.

Awantura o TK

Maciej Berek złożył w środę podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego z formułą, że robi to „wobec prezydenta”. Karola Nawrockiego nie było na miejscu (WIĘCEJ: Maciej Berek złożył ślubowanie. Zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego). Tymczasem przed siedzibę Trybunału Konstytucyjnego trwają przepychanki zgromadzonych tam manifestantów m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej z policją. Wśród protestujących są m.in. Robert Bąkiewicz, naczelny Republiki Tomasz Sakiewicz oraz posłowie PiS, w tym Antoni Macierewicz oraz Mariusz Gosek (ZDJĘCIA PONIŻEJ).

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Święczkowski zabiera głos

- Pan Berek zarzucił mi, iż to jest moja odpowiedzialność, że do takich sytuacji dochodzi. Ja uważam, że to jest odpowiedzialność tych osób, które nie złożyły ślubowania wobec pana prezydenta - stwierdził w rozmowie z mediami prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, dodając, że "takie rzeczy nie powinny się dziać". Prawnik przekazał następnie, że "osoby, które nie złożyły ślubowania, próbowały wtargnąć do części sędziowskiej" TK. - Uniemożliwiłem im to, z uwagi na fakt, iż nie mieli mojej zgody na przebywanie w części, gdzie urzędują sędziowie - dodał.

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Prezes TK został następnie zapytany przez jednego z dziennikarzy, jaka przyszłość czeka Trybunał. - Ja mam nadzieję, że będzie funkcjonował, że znajdą się pieniądze w budżecie i będziemy orzekać zgodnie z konstytucją na rzecz narodu polskiego i polskich obywateli - odpowiedział. - Polacy mogą wspierać (działania Trybunału - red.), ale w sposób racjonalny i opanowany - mówił. Następnie dodał:

- To ja decyduję, kto będzie orzekał, kto nawiązał stosunek służbowy, a kto nie - dodał.

- To ja decyduję, kto będzie orzekał, kto nawiązał stosunek służbowy, a kto nie

Jak poinformował, na terenie Trybunału przebywa obecnie kilku posłów, którzy zostali tam przez niego zaproszeni. Święczkowski potwierdził także, że jest w kontakcie z prezydentem Karolem Nawrockim.

Sonda Czy Maciej Berek powinien czekać na ślubowanie przed prezydentem? Tak Nie Trudno powiedzieć