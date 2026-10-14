Maciej Berek złożył ślubowanie. Zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego

Maciej Berek złożył w środę (14 października) podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego z formułą, że robi to „wobec prezydenta”. Karola Nawrockiego nie było na miejscu.

- Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg - brzmiała formuła ślubowania złożonego przez Berka.

Wcześniej marszałek Włodzimierz Czarzasty wręczył Berkowi uchwałę Sejmu o wyborze na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Na uroczystości, która odbyła się w gabinecie marszałka Sejmu, obecni byli też m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, przedstawiciele Prezydium Sejmu oraz inne osoby wybrane na sędziów TK w tej kadencji Sejmu.

Maciej Berek został we wrześniu wybrany przez Sejm na sędziego TK. Prezydent Karol Nawrocki do tej pory nie zaprosił go do złożenia ślubowania.

Po ślubowaniu Maciej Berek zapewnił w imieniu swoim oraz jak powiedział wszystkich sędziów TK, a w szczególności tych obecnych na środowej uroczystości, wybranych przez Sejm w tej kadencji, że zrobią wszystko, żeby wartości, o których mówi rota ślubowania, „ziszczały się każdego dnia w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego”.

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Maciej Berek od grudnia 2023 roku pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. W marcu 2025 roku stanął zaś na czele powołanego w kancelarii premiera rządowego zespołu ds. deregulacji. Od tego czasu patronował przygotowywanym przez rząd projektom deregulacyjnym. W lipcu 2025 roku, przy okazji rekonstrukcji rządu, został ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Premier postawił przed nim wówczas zadanie kontroli i rozliczania pracy ministrów.

W poprzednich latach Berek pełnił szereg funkcji w urzędach obsługujących konstytucyjne organy władzy publicznej. Jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspertem Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.