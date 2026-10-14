Awantura przed Trybunałem Konstytucyjnym! W ruch poszły barierki. Policja na miejscu!

Przed siedzibę Trybunału Konstytucyjnego trwają przepychanki zgromadzonych tam manifestantów m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej z policją. Wśród protestujących są m.in. Robert Bąkiewicz, naczelny Republiki Tomasz Sakiewicz oraz posłowie PiS, w tym Antoni Macierewicz oraz Mariusz Gosek. Obecny jest też poseł Marek Jakubiak.

Protestujący próbują blokować wejście do siedziby TK. Policja rozmontowuje barierki, ustawione tam wcześniej przez manifestujących, ale nie ułatwiają jej tego zadania protestujący.

Ślubowanie Macieja Berka w Sejmie

W środę (14 października) rano w Sejmie, w obecności m.in. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Prezydent Karol Nawrocki nie był obecny na uroczystości.

- Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg - brzmiała formuła ślubowania złożonego przez Berka.

Wcześniej marszałek Włodzimierz Czarzasty wręczył Berkowi uchwałę Sejmu o wyborze na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

NIŻEJ ZDJĘCIA SPRZED TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

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Policja bije ludzi pod Trybunałem Konstytucyjnym. Trwa kolejny etap zamachu stanu. https://t.co/5aXbsdt26q— Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) October 14, 2026