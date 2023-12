Wielkie zmiany w TVP. Duda ostro o działaniach Sienkiewicza. RELACJA NA ŻYWO

Prezydent zabrał głos po spotkaniu z Wąsikiem i Kamińskim. Co z ułaskawieniem? Jest komunikat

Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek. We wtorek Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Ta decyzja wywołała prawdziwe oburzenie wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy zaczęli protestować i wprowadzili nawet dyżury do "pilnowania" sytuacji. Jarosław Kaczyński powiedział, że jego partia broni w ten sposób demokracji. Nowym prezesem TVP został Tomasz Sygut, ale o godzinie 19.30 widzowie nie obejrzeli "Wiadomości". Na ekranie pojawił się Marek Czyż, który wygłosił kilkuminutowe oświadczenie. - Żaden polski obywatel, który finansuje działania telewizji publicznej nie ma żadnego obowiązku wsłuchiwać się w propagandę, czyjąkolwiek. Każdy polski obywatel, który finansuje media publiczne ma prawo żądać od nich rzetelnej profesjonalnej i uczciwej informacji. Dlatego proponuję państwu uczciwą umowę - od jutra "Wiadomości" będą państwu prezentowały fotografie świata i dnia, o wszystkim co przyniesie - powiedział dziennikarz. Zapowiedział również, że w czwartek o godzinie 19.30 program informacyjny zostanie wyemitowany zgodnie z planem.

Na żywo Zmiany w TVP Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 8:34 Cezary Tomczyk na platformie X skomentował słowa prezydenta: Kabaret od rana. https://t.co/5sGv2Sb4PT — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) December 21, 2023 8:15 Prezydent przyznał, że "bardzo martwi go sytuacja w TVP" 8:22 "Nie należę do żadnej partii politycznej" - powiedział prezydent, zapytany czy mógłby stanąć na czele PiS. 8:13 Zdaniem prezydenta, minister kultury i dziedzictwa narodowego rażąco naruszył konstytucję. 8:07 Andrzej Duda powiedział, że rozmawiał z Donaldem Tuskiem i Szymonem Hołownią o zmianach w Telewizji Polskiej. 7:59 Politycy walczący o swoją tubę i tuba walcząca o swoją kasę. Przestańcie wycierać sobie gębę wolnością mediów, bo nie wiedzie co to znaczy. Reforma mediów publicznych powinna być tak głęboka, żeby nikomu już nigdy nie udało się ich przejąć i żeby to się zwyczajnie nie opłacało — Dominika Długosz (@domi_dlugosz) December 20, 2023 7:55 Robert Biedroń, który był gościem w RMF FM, ocenił zmiany w Telewizji Polskiej. Jego zdaniem styl ma mniejsze znaczenie, ważniejsze jest to, żeby obywatele mieli dostęp do rzetelnych informacji. 7:45 Witamy w naszej relacji 21 grudnia. Będziemy tu zbierać najważniejsze informacje dotyczące zmian w Telewizji Polskiej.

