Tusk zaczepiony w Sejmie przez poturbowaną posłankę. Co jej odpowiedział?

Tak gorących dni w polskiej polityce nie było od dawna. Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek. We wtorek Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Tym samym minister Bartłomiej Sienkiewicz wskazał nowych prezesów TVP, Polskiego Radia oraz PAP-u, co spowodowało wielkie niezadowolenie wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. W siedzibie TVP doszło do szarpaniny, ucierpiała jedna z posłanek. Dzień później, z ręką na temblaku pojawiła się w Sejmie i zaczepiła Donalda Tuska. Na nagraniu, które udostępnił Dariusz Matecki, widzimy, że Joanna Borowiak rozmawia przez chwilę z premierem, a potem relacjonuje, że "premier Donald Tusk powiedział do niej "dziękuję pani bardzo". To nie wiem za co mi dziękuje, bo ja oczekiwałam, że będzie mnie bronił jako kobiety".

Donald Tusk nie przeprosił poseł @BorowiakJoanna, która wczoraj została pobita przez nasłanego na TVP bandytę. pic.twitter.com/va4risDjpL— Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) December 21, 2023

Awantura przed gmachem TVP