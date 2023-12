Suski: pogoda pod zdechłym Tuskiem. Internauci oburzeni

Tusk zaczepiony w Sejmie przez poturbowaną posłankę. Co jej odpowiedział?

Sejm we wtorkowy wieczór przegłosował uchwałę dotyczącą mediów publicznych. Tym samym minister kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował, że zmieni prezesów TVP, Polskiego Radia oraz PAP. To wywołało prawdziwe oburzenie po stronie polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy zdecydowali, że rozpoczną protest. Jarosław Kaczyński postanowił ponadto, że jego współpracownicy będą pełnili tam dyżury. Rewolucja w Telewizji Polskiej oraz w innych mediach wyraźnie jednak powoduje, że politycy opozycyjnego ugrupowania tracą panowanie nad sobą. Najlepszym przykładem jest wypowiedź Marka Suskiego, który w Radiu Plus wszystkich zszokował na koniec wywiadu:

Jacek Prusinowski: - Bardzo dziękuję za tę rozmowę, życzę miłego dnia, pan poseł Marek Suski

Marek Suski: - Mimo pogody pod zdechłym Tuskiem, życzę miłego dnia

Te słowa mogą wywoływać najgorsze możliwe skojarzenia. Dzisiejsza wypowiedź Marka Suskiego z Radia Plus: „pogoda pod ZDECHŁYM TUSKIEM” - nigdy nie powinny paść. Zbyt świeżo mamy w pamięci tragedię z Gdańska lub Szczecina ❗️

Marek Suski - … „pod zdechłym Tuskiem”‼️‼️Te słowa mogą wywoływać najgorsze możliwe skojarzenia. Dzisiejsza wypowiedź @mareksuski z Radia Plus: „pogoda pod ZDECHŁYM TUSKIEM” - nigdy nie powinny paść. Zbyt świeżo mamy w pamięci tragedię z Gdańska lub Szczecina ❗️ pic.twitter.com/BRalzpO2wX— Krzysztof Kwiatkowski (@Kwiatkowski2011) December 21, 2023

M. SUSKI: NIE PODDAMY SIĘ W SPRAWIE MEDIÓW