Zaprzysiężenie prezydenta Nawrockiego pod znakiem zapytania? Brakuje ważnej publikacji

6 sierpnia 2025 r. o godz. 10 odbędzie się Zgromadzenie Narodowe, podczas którego Karol Nawrocki, wybrany na prezydenta w wyborach z 1 czerwca 2025 r., złoży przysięgę i oficjalnie obejmie urząd. Decyzję o zwołaniu Zgromadzenia podjął marszałek Sejmu Szymon Hołownia 2 lipca. Wydał ją po uchwale Sądu Najwyższego z 1 lipca, która potwierdziła ważność wyborów. Hołownia, ogłaszając postanowienie, podkreślił, że mimo wątpliwości co do statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN, wola wyborców została jasno wyrażona, a wybory zatwierdziła PKW. Postanowienie Hołownia formalnie wydał i podpisał 7 lipca.

Zgodnie z procedurą, postanowienie marszałka Sejmu o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego powinno zostać opublikowane w Monitorze Polskim (na podstawie art. 16 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych). Publikacja ta zapewnia formalną ważność i transparentność procedury powołania prezydenta. Jednak do dziś, czyli do 15 lipca postanowienie nie zostało jeszcze opublikowane. Dodajmy, co istotne, że publikacją w Monitorze Polskim zarządza Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Rządowego Centrum Legislacji.

- Mam nadzieję, że to niedopatrzenie urzędnicze – mówi nam poseł PiS Filip Kaczyński. - Pan Marszałek Hołownia wielokrotnie powtarzał, że nie będzie stosował obstrukcji w kwestii zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego. Aczkolwiek nie mamy zaufania do koalicji rządowej, więc musimy mieć to na uwadze. Na pewno pod Sejmem będzie 6 sierpnia silna reprezentacja Polaków, którzy chcą zaprzysiężenia prezydenta – dodaje polityk.

Dlaczego postanowienie marszałka Sejmu nie zostało jeszcze opublikowane? Nie wiadomo. – Zgodnie z procedurami jest jeszcze na to czas – uspokaja w rozmowie z „Super Expressem” poseł KO Adrian Witczak. Wysłaliśmy pytanie w tej kwestii do rzecznika rządu, Adama Szłapki i czekamy na odpowiedź.

Brak publikacji postanowienia marszałka Sejmu o Zgromadzeniu Narodowym może budzić pytania o zgodność z procedurą administracyjną, choć ten fakt nie unieważnia zwołania Zgromadzenia.

