Kim jest Robert Bąkiewicz? Prezydent postanowił go ułaskawić

Młodość i wykształcenie Roberta Bąkiewicza

Robert Bąkiewicz urodził się 2 maja 1976 roku w Pruszkowie. Wychowywał się w dzielnicy Gąsin, a jego ojciec był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. W młodości trenował piłkę nożną pod okiem Ryszarda Dumały. Ukończył Szkołę Podstawową nr 10 i Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Podjął studia w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, ale ich nie ukończył.

Działalność Roberta Bąkiewicza

Działalność Roberta Bąkiewicza jest wielowymiarowa i obejmuje sferę biznesową, medialną oraz społeczną. W 1998 roku założył firmę budowlaną Sir-Bud, która specjalizowała się w budowie dróg i autostrad. Przedsiębiorstwo zbankrutowało w 2011 roku, pozostawiając go z długiem sięgającym siedmiu milionów złotych. Po tym niepowodzeniu, Bąkiewicz znalazł zatrudnienie jako redaktor w tygodniku „Polska Niepodległa”. W tym okresie grał także w klubie PKS Legion Pruszków. W 2016 roku sąd umorzył jego zadłużenie.

W 2016 roku dołączył do nacjonalistycznej grupy Narodowy Pruszków, a następnie do Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR), gdzie zasiadał w zarządzie. W tym samym roku został wiceprezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, a w 2017 roku objął funkcję prezesa, którą sprawował do 2023 roku. Jako prezes zorganizował pięć edycji Marszu Niepodległości. W 2018 roku, w wyniku rozłamu w ONR, opuścił organizację wraz z Tomaszem Doroszem.

W 2018 roku kandydował na urząd prezydenta Pruszkowa, zajmując ostatnie miejsce. Bezskutecznie ubiegał się również o mandat radnego tego miasta. W 2020 roku założył organizację Straż Narodowa, której celem, jak deklarował, jest obrona cywilizacji łacińskiej i prowadzenie działań kontrrewolucyjnych. Powstanie Straży Narodowej było odpowiedzią na Strajk Kobiet. W 2021 roku Bąkiewicz związał się z Mediami Narodowymi, najpierw jako dziennikarz, a następnie jako redaktor naczelny. Został także prezesem Stowarzyszenia Roty Niepodległości, a następnie prezesem Fundacji Pod Wierzbami. Był pomysłodawcą i prezesem internetowej telewizji TV Media Narodowe.

W 2023 roku Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” opublikowało raport o mowie nienawiści i teoriach spiskowych propagowanych na kanale Media Narodowe, co doprowadziło do usunięcia kanału z platformy YouTube. W tym samym roku został odwołany z funkcji prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. We wrześniu 2023 roku, po wstąpieniu do Suwerennej Polski, kandydował z list PiS do Sejmu w okręgu radomskim, jednak nie uzyskał mandatu. W lutym 2024 roku zrezygnował z funkcji prezesa TV Media Narodowe. W marcu 2024 roku ogłosił powstanie partii Niepodległość, w której objął funkcję prezesa.

W czerwcu 2024 roku w trakcie Marszu Milczenia w Warszawie, policja zatrzymała mężczyznę, który deklarował chęć zaatakowania Roberta Bąkiewicza.

Działalność Roberta Bąkiewicza budzi liczne kontrowersje. Reprezentuje poglądy nacjonalistyczne i jest zwolennikiem tradycyjnych wartości. Jest przeciwnikiem aborcji i ruchów LGBT. W przeszłości wyrażał kontrowersyjne opinie na temat demokracji i popierał działania osób związanych z neonazizmem. W 2023 roku został skazany za naruszenie nietykalności cielesnej uczestniczek protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, jednak został ułaskawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Życie prywatne Roberta Bąkiewicza

Robert Bąkiewicz jest żonaty z Sylwią Marią Bąkiewicz, z którą ma trzy córki. W 2007 roku małżeństwo podpisało intercyzę o rozdzielności majątkowej. W 2010 roku para złożyła pozew rozwodowy, jednak nadal utrzymywała relację.

