Duda i Tusk skomentowali powrót Sławosza Uznańskiego. Co za radość z powrotu!

We wtorek przed południem polskiego czasu, kapsuła Dragon z astronautami misji Ax-4, w tym Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, wylądowała na Oceanie Spokojnym, w pobliżu wybrzeża Kalifornii. Premier Donald Tusk skomentował wydarzenie za pośrednictwem platformy X, publikując nagranie, na którym ogląda transmisję z lądowania. Wyraził ulgę i radość z pomyślnego powrotu astronauty, witając go w domu.

Podziękowania i gratulacje od polityków

Prezydent Andrzej Duda również odniósł się do powrotu Uznańskiego-Wiśniewskiego, podkreślając przełomowe znaczenie misji dla polskiej nauki. W swoim wpisie na platformie X zwrócił się bezpośrednio do astronauty, dziękując mu za odwagę i pracę na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie realizował eksperymenty przygotowane przez polskich naukowców.

- Panie Sławoszu, witamy z powrotem na Ziemi! Z głębokim podziwem i dumą obserwowaliśmy pracę Pana Doktora na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie realizował Pan eksperymenty przygotowane również przez polskich naukowców. Szczególnie dziękujemy za działalność edukacyjną, którą prowadził Pan przy tej okazji. Bezpośrednie łączenia z kosmosem to bezcenna lekcja dla młodych, ambitnych Polaków – lekcja, która będzie procentować w przyszłości - napisał.

Prezydent Duda podkreślił również edukacyjny aspekt misji, zwracając uwagę na bezcenne lekcje dla młodych Polaków. Zaznaczył, że to historyczne lądowanie powinno stać się inspiracją dla młodego pokolenia.

- Dziś cieszymy się z Pańskiego bezpiecznego powrotu na Ziemię. Zakończona sukcesem misja Pana Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego to nie tylko przełom w dziejach polskiej nauki – to wyraz odwagi i ducha, który od pokoleń kształtuje nasze narodowe dążenia: „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Łam, czego rozum nie złamie.” Niech to historyczne lądowanie stanie się dumą dla starszych, a inspiracją dla młodych! - dodał w swoim wpisie.

Szef resortu nauki Marcin Kulasek oraz minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk również pogratulowali Uznańskiemu-Wiśniewskiemu powrotu na Ziemię. Minister Kulasek podkreślił, że misja Ax-4 jest symbolem współpracy i odwagi, a także dowodem na to, że polska myśl i odwaga mogą sięgać gwiazd. Zwrócił uwagę na potencjał naukowy i impuls dla polskiej działalności naukowo-technologicznej, jakie niesie ze sobą udział Polaka w misji kosmicznej. Minister Paszyk zaznaczył, że Polska ma powody do dumy, a jej obecność w kosmosie nabiera nowego wymiaru.

