Duda o działaniach Sienkiewicza: to jest anarchia

Przypomnijmy - resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek. We wtorek Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Powołano nowych prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej, choć politycy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że nowe władze są nielegalne. Jarosław Kaczyński wezwał do protestów w siedzibie TVP i zapowiedział, że posłowie będą organizować protesty.

Swoje zdanie na ten temat wyraził również prezydent Andrzej Duda. Jego zdaniem, działania ministra kultury i dziedzictwa narodowego są bezprawne. - Tak naprawdę ominięto przepisy obowiązującego prawa, co stanowi rażące naruszenie konstytucji. To są bezprawne całkowicie działania. To jest anarchia - ocenił ostro Andrzej Duda, który w czwartkowy poranek był gościem w Radiu ZET.

Prezydent @AndrzejDuda w @Gosc_RadiaZET: Każdy ma swoje obowiązki i zadania. Ja przede wszystkim zajmuję się sprawami bezpieczeństwa. W kwestii mediów publicznych przedstawiłem jasno swoje stanowisko. W sprawie Telewizji Publicznej podjąłem takie działania, jakie moim zdaniem…— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 21, 2023

Awantura przed siedzibą TVP! Ludziom puściły nerwy "Ku**a, wy na nich plujecie"