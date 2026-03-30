Karol Nawrocki w piątek 27 marca 2026 roku poleciał do USA.

W niedzielę odbył się ostatni punkt jego wizyty, czyli spotkanie z Polonią.

W Dallas prezydent wygłosił do rodaków mieszkających za oceanem piękną mowę i wręczył odznaczenia.

Prezydent Karol Nawrocki podczas swojego niedzielnego spotkania z przedstawicielami Polonii w Dallas, nie krył wzruszenia i dumy. Podziękował im za to, że "są w istocie ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej". - Czuję dumę, że w tak wielu obszarach Polacy potrafią pokazywać, jaka jest także współczesna Polska – powiedział Nawrocki, akcentując wkład Polonii w budowanie mostów kulturowych i gospodarczych.

Wizyta prezydenta Nawrockiego w USA miała charakter roboczy i była pełna intensywnych spotkań. W niedzielę wziął on udział w mszy świętej w Kościele św. Piotra Apostoła w Dallas. Po nabożeństwie odbyło się uroczyste spotkanie z Polonią, podczas którego wręczono odznaczenia państwowe. Był to ostatni, ale z pewnością jeden z najbardziej znaczących punktów jego wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Polonia w Dallas: Wartości, język i historia

Prezydent Nawrocki w swoim przemówieniu do Polonii podkreślił, że polska wspólnota narodowa „oparta jest o wartości, o język, o wspólne przeżywanie naszej przeszłości i wspólne marzenia o naszej przyszłości”. Zwracając się do odznaczonych osób i pozostałych przedstawicieli Polonii, Nawrocki podziękował im „za niesienie Polski w sercu i w duszach i za to, że są w istocie ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej”.

Prezydent zwrócił również uwagę na strategiczne znaczenie współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Jak zaznaczył, wolność jest „pewnym fundamentem działania” obu państw. Nawrocki dostrzegł zaskakujące podobieństwa między duchem Teksasu a polską mentalnością. - Dusza i atmosfera samego Teksasu jest podobna do naszej wspaniałej ojczyzny. Z jednej strony przywiązanie do wartości tradycyjnych, do historii, a z drugiej strony, czego Teksas jest najlepszym dowodem, otwartość na wyzwania XXI wieku – zauważył.

Polacy w Teksasie: Ślad w historii i odznaczenia dla zasłużonych

Podczas spotkania prezydent Nawrocki przywołał także fascynującą historię Polaków w Teksasie, sięgającą pierwszej połowy XIX wieku. - Tutaj w Teksasie Polacy także dość szybko zapisali swoje karty (...) podczas wojny 1836 roku, w czasie trzech kolejnych krwawych bitew od Alamo przez Goliad do San Jacinto brali udział także polscy powstańcy listopadowi – przypomniał, oddając hołd polskim bohaterom. Wspomniał m.in. o postaci Feliksa Andrzeja Wardzińskiego, a także o kolejnych falach polskiej emigracji do USA w XIX i XX wieku, które na zawsze wpisały się w historię tego regionu. Zwracając się do odznaczonych osób, Nawrocki powiedział, że są one „w istocie obrazem naszej ojczyzny, obrazem Rzeczpospolitej”. - Czuję dumę, że w tak wielu obszarach Polacy potrafią pokazywać, jaka jest także współczesna Polska - jest ambitna, jest przywiązana do tradycji i do wartości, ale jest też gotowa do tego, aby uczestniczyć w wyścigu XXI wieku, wyścigu gospodarczym, ekonomicznym czy przemysłu zbrojeniowego – podkreślił.

Ważnym elementem spotkania było wręczenie odznaczeń państwowych. Prezydent Nawrocki odznaczył m.in. Jimmy'ego Mazurkiewicza Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. To wyróżnienie przyznano za jego wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych oraz za działalność polonijną. Inne zasłużone osoby, takie jak Waldemar Biniecki, Krzysztof Gajda, Jolanta Mazewski-Dryden oraz ksiądz Jacek Wesołowski, zostali odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Uhonorowano ich za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a także za niestrudzone popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych.

