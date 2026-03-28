Nawrocki podkreśla: Polska jest najważniejszym sojusznikiem USA w Europie

W sobotę (28 marca) prezydent Karol Nawrocki wystąpił na konserwatywnej konferencji CPAC w Dallas w Teksasie. Podczas wystąpienia mówił m.in. o zagrożeniach, jakie dla Polski i Europy stwarza Rosja i jej agresywna imperialna polityka. Jak mówił w Europie mamy do czynienia z agresywną Rosją: - Reżimem, który najeżdża swoich sąsiadów. Reżimem, który niszczy miasta. Reżimem, który wierzy, że władza daje mu prawo do dominacji nad innymi. A dziś ten sam reżim próbuje wmówić światu: „Jesteśmy obrońcami tradycyjnych wartości”. To kłamstwo. Rosja nie broni konserwatyzmu. Rosja reprezentuje korupcję i przemoc. Prawdziwy konserwatyzm szanuje narody. Prawdziwy konserwatyzm szanuje ludzką godność. Prawdziwy konserwatyzm wierzy w wolność w ramach prawa.

Tuż po oficjalnym wystąpieniu prezydent udzielił wywiadu Tomaszowi Sakiewiczowi, szefowi telewizji Republika. Nawrocki podkreślił w tej rozmowie, że Polska to strategiczny sojusznik Stanów Zjednoczonych w Europie: - Mamy w Polsce blisko 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, a dzisiaj w Teksasie odwiedziłem fabrykę samolotów 35, która jest w czerwcu trafią do Polski. To są samolot piątej generacji. Najlepsze na niebie. Tak jak mówią pracownicy tej fabryki, te samoloty to królowie nieba. W sposób oczywisty więc i interesy gospodarcze, strategiczne, militarne, wojskowe wiążą Polskę ze Stanami Zjednoczonymi.

Jak przyznał Polskę z USA wiąże także NATO, który jest najsilniejszym sojuszem w historii świata: - Niezależnie od procesów, które zachodzą w Europie czy które mają swoich zwolenników w Polsce, polską racją stanu jest dobra kooperacja ze Stanami Zjednoczonymi. I dlatego jestem jako prezydent Polski dzisiaj w Teksasie, w Dallas - ocenił.

Nawrocki odniósł się też do kwestii wolności, o której mówił w przemówieniu na konferencji CPAC. Jak mówił Polacy kochają wolność, z którą nikt nie wygra, a próbowali to robić z Polakami zaborcy, okupanci i komuniści: - Nie ma możliwości zabrania nam pewnej cechy naszego genotypu, którą jest wolność. Po to też zostałem wybrany prezydentem Polski, żeby dbać o wolność Polaków i o realizację tej fundamentalnej emocji naszego narodu.

