Prezydent Nawrocki w USA. Wizyta w Teksasie to nie przypadek

Karol Nawrocki w USA. Odwiedził fabrykę F-35 i spotka się z Polonią

Prezydent Karol Nawrocki przebywa z kilkudniową wizytą w Stanach Zjednoczonych. Jednym z głównych punktów jego pobytu była wizyta w pewnej fabryce w Teksasie. To właśnie tam powstają nowoczesne myśliwce F-35, które trafią do polskiego wojska. "Prezydent RP składa wizytę w USA, podczas której m. in. odwiedził siedzibę zakładów Lockheed Martin Aeronautics w Teksasie, specjalizujących się w produkcji myśliwców wielozadaniowych piątej generacji F–35, które już w połowie tego roku stacjonować będą w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku" - czytamy na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta na platformie X. Polska kupiła 32 takie maszyny w 2020 roku. Wartość kontraktu wyniosła 4,6 miliarda dolarów. Pierwsze samoloty mają pojawić się w kraju jeszcze w tym roku. Będą stacjonować w bazie w Łasku. W Stanach Zjednoczonych trwają już szkolenia polskich pilotów i techników.

W trakcie pobytu w USA prezydent wystąpi też na konferencji CPAC oraz spotka się z Polonią

Podczas pobytu w USA prezydent wystąpi też na konferencji CPAC, czyli dużym spotkaniu środowisk konserwatywnych. Organizatorzy potwierdzili jego udział kilka dni temu. Karol Nawrocki spotka się też z Polonią. Takie spotkania są stałym elementem wizyt polskich polityków w Stanach Zjednoczonych. Jak podkreślają współpracownicy prezydenta, ważnym tematem rozmów jest również gospodarka. Teksas to jeden z najszybciej rozwijających się regionów w USA. To także miejsce, skąd wysyłany jest gaz LNG do Europy, w tym do Polski. Dostawy tego surowca mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.W czasie wizyty mają być poruszane kwestie cen energii i dalszej współpracy w tym obszarze. Prezydent zakończy wizytę w najbliższych dniach i wróci do kraju.

Sonda Jak oceniasz dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego? Bardzo dobrze Raczej dobrze Ani dobrze, ani źle Raczej źle Zdecydowanie źle

— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) March 28, 2026

Słynne teksty polityków! Tego nie da się zapomnieć. Znasz wszystkie? Pytanie 1 z 10 "Planeta nam się po prostu spali" Donald Tusk Rafał Trzaskowski Szymon Hołownia Następne pytanie