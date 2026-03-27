Nawrocki leci do USA. Weźmie udział w konferencji CPAC

W Dallas w stanie Teksas odbywa się konferencja amerykańskich środowisk konserwatywnych CPAC, która zakończy się w sobotę (28 marca). Jednym z gości wydarzenia będzie prezydent Karol Nawrocki, który udaje się do USA w piątek (27 marca). W sobotę prezydent ma wygłosić przemówienie na temat stanu relacji polsko-amerykańskich. Tego dnia odwiedzi będzie też w siedzibie Lockheed Martin Aeronautics oraz odwiedzi fabrykę samolotów F-35, na których już dzisiaj szkolą się polscy piloci i które niebawem trafią na wyposażenie polskiej armii.

Karol Nawrocki ma także zaplanowaną niedzielę (29 marca). Jak wynika z harmonogramu, który można znaleźć na stronie prezydenta Karola Nawrockiego będzie on miał ważne spotkania. Prezydent weźmie udział we mszy świętej w kościół św. Piotra Apostoła, a po niej odbędzie się spotkanie z Polonią, zaplanowane jest również wystąpienie prezydenta.

- Polonia w Teksasie jest bardzo liczna, to ponad 200 tys. Amerykanów polskiego pochodzenia. Rodacy mieszkający w Teksasie często są ludźmi sukcesu, pracują w biznesie czy na wysokich stanowiskach na uniwersytetach teksańskich, więc z tymi wpływowymi Polakami prezydent również będzie rozmawiał o dalszym rozwoju relacji Polski i USA, ale też relacji Polski z Teksasem jako ważnym partnerem gospodarczym - przekazał kilka dni temu minister Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Wiadomo też, czym prezydent zajmie się po powrocie z USA. W piątek (27 marca) na portalu X rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz poinformował, że Karol Nawrocki po powrocie z USA poinformuje o działaniach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego: - W dniach 27-30 marca (piątek-poniedziałek) Prezydent RP Karol Nawrocki odbędzie podróż do Stanów Zjednoczonych. W programie zaplanowano wizytę w fabryce Lockhead Martin produkującej myśliwce F-35, udział w Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC) w Dallas a także spotkanie z Polonią mieszkającą w Teksasie, połączone z wręczeniem odznaczeń państwowych. Po powrocie z USA Pan Prezydent poinformuje o działaniach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego – przekazał rzecznik.

Czym jest CPAC?

Konferencja Konserwatywnej Akcji Politycznej) – coroczna konferencja polityczna, w której udział biorą konserwatywni aktywiści i urzędnicy wybrani z różnych części Stanów Zjednoczonych. Zapoczątkowany w 1973 roku kongres prowadzony jest przez American Conservative Union.