Sikorski i ambasador USA rozmawiali o sprawie Ziobry. Co usłyszał minister spraw zagranicznych?

Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, co sam potwierdził, twierdząc, że jego wyjazd nie jest ucieczką i opiera się na dokumencie uzyskanym na Węgrzech.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do ambasady USA z oficjalną notą dyplomatyczną, prosząc o szczegółowe informacje dotyczące podstawy prawnej i okoliczności wjazdu Ziobry na terytorium USA.

Polska rozważa wystąpienie do władz amerykańskich o pomoc prawną w ściganiu Ziobry, zwłaszcza w kontekście zarzutów prokuratorskich.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło oficjalne kroki, przekazując ambasadzie Stanów Zjednoczonych notę dyplomatyczną. W dokumencie tym resort zwrócił się o szczegółowe informacje dotyczące podstawy prawnej oraz okoliczności wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium USA. Były minister sprawiedliwości jest obecnie podejrzanym w toczącym się postępowaniu Prokuratury Krajowej, związanym z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. W tej samej sprawie status podejrzanego posiada również poseł PiS oraz były wiceminister Marcin Romanowski.

Własne oświadczenie Zbigniewa Ziobry potwierdziło jego obecność w Stanach Zjednoczonych. Polityk podkreślił, że jego wyjazd nie stanowi ucieczki z kraju, a jego pobyt za granicą opiera się na dokumencie uzyskanym wcześniej na Węgrzech w ramach prawa do azylu. Równocześnie Telewizja Republika ogłosiła, że były minister ma podjąć współpracę ze stacją w charakterze komentatora politycznego.

Spotkanie z ambasadorem USA

W kontekście sytuacji Zbigniewa Ziobry, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki poinformował w czwartek w rozmowie z RMF FM o przebiegu spotkania ministra Radosława Sikorskiego z ambasadorem USA, Tomem Rose’em. Według relacji Bosackiego, ambasador przekazał, że strona amerykańska przygotowuje odpowiedź na wysłaną przez MSZ notę z pytaniem, jak Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych.

Podczas rozmów poruszono także temat potencjalnej pomocy prawnej. Wiceminister Bosacki wyjaśnił, że w przypadku podjęcia stosownej decyzji przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości, prokuraturę i sądy, możliwe będzie wystąpienie do władz amerykańskich o wsparcie w ściganiu byłego ministra, wobec którego istnieją zarzuty unikania kontaktu z polskim wymiarem sprawiedliwości. Marcin Bosacki wyraził również przekonanie resortu spraw zagranicznych, że Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej wjechał do USA na podstawie wizy dziennikarskiej.

- Jeżeli on obecnie deklaruje działalność polityczną w Stanach Zjednoczonych, to pojawia się pytanie [...] czy nie narusza warunków przyznania tej wizy”. Podkreślono, że po uzyskaniu odpowiedzi od strony amerykańskiej oraz po ewentualnej decyzji polskiego resortu sprawiedliwości, do Waszyngtonu może zostać skierowana prośba o „pomoc prawną w ściganiu osoby poszukiwanej za poważne przestępstwa - stwierdził.

Zarzuty prokuratorskie

W ramach postępowania dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa postawiła Zbigniewowi Ziobrze szereg zarzutów. Obejmują one między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie zajmowanego stanowiska publicznego do celów przestępczych. Dodatkowo, w ubiegłym roku polskie władze podjęły decyzję o unieważnieniu paszportów byłego ministra.

Wcześniej Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze, co objęło wszystkie 26 stawianych mu zarzutów. Decyzja ta umożliwiła jego zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie. Tego samego dnia prokuratura wydała postanowienia o przedstawieniu mu wspomnianych 26 zarzutów, a także o zatrzymaniu i doprowadzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Działania ABW nie mogły zostać zrealizowane, ponieważ polityk przebywał poza granicami kraju.

