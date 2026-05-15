Ucieczka czy strategiczny wyjazd? Sondaż ocenia wpływ sprawy Ziobry na notowania PiS

Polska polityka w szoku: Zbigniew Ziobro nagle opuścił Węgry i udał się do USA, a nieoficjalne doniesienia wskazują na obawę przed zarzutami.

Decyzja byłego ministra sprawiedliwości wywołała falę spekulacji i stawia Prawo i Sprawiedliwość w niezwykle trudnej sytuacji wizerunkowej.

Czy to początek kryzysu PiS? Zobacz, co Polacy myślą o skutkach tego wyjazdu i jak zaskakująco rozłożyły się głosy w najnowszym sondażu.

Szok w polskiej polityce: Kulisy nagłego wyjazdu Zbigniewa Ziobry

Informacje o tym, że Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych, zelektryzowały polską scenę polityczną na początku tygodnia. Według nieoficjalnych doniesień, na które powołują się dziennikarze Onetu, były minister sprawiedliwości i lider Suwerennej Polski miał obawiać się postawienia mu zarzutów w związku z licznymi śledztwami, w tym dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości, i ewentualnej ekstradycji do kraju.

Decyzja o wyjeździe za ocean, gdzie według części komentatorów polityk miałby liczyć na nieformalną ochronę amerykańskich władz, jest postrzegana jako bezprecedensowa. Ruch ten wywołał falę spekulacji i stał się głównym tematem debaty publicznej, stawiając Prawo i Sprawiedliwość w wyjątkowo trudnej sytuacji wizerunkowej. Partia Jarosława Kaczyńskiego musi zmierzyć się nie tylko z oskarżeniami o brak transparentności, ale również z pytaniami o lojalność i odpowiedzialność jednego ze swoich kluczowych koalicjantów z czasów Zjednoczonej Prawicy.

Wyjazd Zbigniewa Ziobry do USA a notowania PiS. Polacy ocenili sytuację [SONDAŻ]

Aby zbadać społeczne reperkusje tej sprawy, pracownia SW Research na zlecenie Onetu zapytała Polaków: "Czy wyjazd Zbigniewa Ziobry do USA wpłynie pozytywnie, czy negatywnie na notowania Prawa i Sprawiedliwości?". Wyniki badania, przeprowadzonego 13 maja 2026 roku, są jednoznaczne i wskazują na potencjalny kryzys dla największej partii opozycyjnej.

Oto szczegółowe odpowiedzi ankietowanych:

39,1% badanych uważa, że wyjazd negatywnie wpłynie na notowania Prawa i Sprawiedliwości.

16,9% respondentów jest zdania, że sytuacja ta pozytywnie przełoży się na wyniki sondażowe PiS.

17,5% ankietowanych sądzi, że sprawa nie będzie miała żadnego wpływu na poparcie dla partii.

26,4% uczestników sondażu nie ma zdania w tej kwestii.

Dane te pokazują, że grupa osób przewidujących negatywne konsekwencje jest ponad dwukrotnie większa od tej, która spodziewa się korzyści. Taki rozkład opinii może być sygnałem ostrzegawczym dla strategów PiS, zwłaszcza w kontekście utrzymującej się straty do Koalicji Obywatelskiej w ostatnich badaniach poparcia.

Negatywny wizerunek i poczucie opuszczenia – co martwi wyborców?

Analizując wyniki, można wysnuć wniosek, że dla wielu Polaków wyjazd Zbigniewa Ziobry do USA jest postrzegany jako próba ucieczki przed odpowiedzialnością. Taki obraz kłóci się z budowanym przez lata wizerunkiem "szeryfa" i bezkompromisowego stróża prawa. Dla części elektoratu może to być sygnał, że politycy, którzy przez lata głosili hasła o uczciwości i surowości, sami unikają konfrontacji z wymiarem sprawiedliwości, gdy ten zaczyna interesować się ich działalnością. To z kolei może prowadzić do erozji zaufania nie tylko do samego Ziobry, ale i do całego środowiska politycznego, z którym był związany.

Polityczne trzęsienie ziemi. Jakie będą długofalowe skutki dla Prawa i Sprawiedliwości?

Sprawa wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości to test dla spójności i strategii Prawa i Sprawiedliwości. Brak jednoznacznego stanowiska ze strony Jarosława Kaczyńskiego i czołowych polityków partii może być interpretowany jako oznaka wewnętrznego chaosu. Z jednej strony, odcięcie się od Ziobry mogłoby zostać odebrane jako zdrada wieloletniego sojusznika i przyznanie się do winy. Z drugiej, jego obrona w obecnej sytuacji grozi przeniesieniem całego negatywnego ciężaru wizerunkowego na PiS.

