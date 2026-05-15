Ogół Polaków wieszczy rozpad PiS. Spytaliśmy o to samo wyborców partii. Wynik zaskakuje!

W PiS trwa walka o sukcesję po J. Kaczyńskim oraz spory ideowe między frakcjami, co prowadzi do paraliżu decyzyjnego i tworzenia „partii w partii”.

Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości wykazują duży optymizm – aż 77 proc. z nich wierzy w jedność ugrupowania i zdecydowanie wyklucza scenariusz rozpadu.

Społeczeństwo jest podzielone: 41 proc. Polaków wieszczy rozpad PiS, 38 proc. uważa inaczej, a co piąty badany nie ma w tej sprawie sprecyzowanego zdania.

Konflikty niszczą PiS

Politycy PiS mają różne podejście zarówno do ucieczki Zbigniewa Ziobry (56 l.) do USA, czy regulacji rynku kryptowalut. Wielu ekspertów uważa, że kłótnie wynikają z bezpardonowej walki liderów o przejęcie władzy po Jarosławie Kaczyńskim (77 l.). Atmosferę wewnątrz ugrupowania podgrzewają spory o przyszły ideowy kierunek prawicy. Podczas gdy „zakon PC” pilnuje partyjnej dyscypliny, młodsze wilki coraz śmielej budują własne przyczółki, tworząc stowarzyszenia będące de facto partiami w partii. Symbolem tego rozłamu stały się publiczne utarczki między frakcją technokratów a zwolennikami kursu radykalnego, co doprowadziło do paraliżu decyzyjnego w kluczowych strukturach regionalnych. Prezes, starając się utrzymać jedność, musi balansować między ambicjami ambitnych wiceprezesów a rosnącym niezadowoleniem dołów partyjnych.

Wyborcy wierzą w partię

Walka ta jest groźna, bo może skutkować nawet rozpadem ugrupowania. „Czy uważasz, że partia Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie?” – takie pytanie zadał Instytut Badań Pollster ankietowanym wyborcom PiS. Aż 77 proc. z nich stwierdziło, że nie dojdzie do rozpadu. Z kolei wyniki wśród ogółu badanych pokazują, że 41 proc. sądzi, że PiS się rozpadnie, a 38 proc. jest odmiennego zdania. 21 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Większość z nas wieszczy rozpad

Inaczej na przyszłość największej partii opozycyjnej patrzą wszyscy Polacy. W grupie ogółu ankietowanych przeważa pesymizm, gdyż łącznie 41 proc. badanych (w tym 13 proc. „zdecydowanie” i 28 proc. „raczej”) uważa, że Prawo i Sprawiedliwość ostatecznie się rozpadnie. Przeciwnego zdania jest 38 proc. respondentów, z czego tylko co dziesiąty jest o tym święcie przekonany, a 21 proc. nie potrafi przewidzieć wyniku wewnętrznych walk w ugrupowaniu.

Sondaż przeprowadzono w dniach 5–6 maja na próbie 1024 dorosłych Polaków.

