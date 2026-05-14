Minister Sprawiedliwości ogłosił, że prokuratura ma już gotowy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, przebywającego obecnie w USA.

Uruchomienie procedur ekstradycyjnych uzależnione jest od rozstrzygnięcia przez sąd w Warszawie zażalenia na areszt, którego termin wyznaczono na 8 września.

Szef MS celowo przygotował wniosek ekstradycyjny wcześniej, by wywrzeć presję na sąd i przyspieszyć kluczowe decyzje w tej sprawie.

Ziobrze, któremu Sejm uchylił immunitet, zarzuca się m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nadużycia związane z Funduszem Sprawiedliwości.

Gotowy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Co ogłosił minister Waldemar Żurek?

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek ogłosił, że jego resort ma już przygotowany formalny dokument w sprawie sprowadzenia byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do Polski. Były szef resortu sprawiedliwości przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura chce postawić mu 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

„Mamy gotowy ten wniosek” – powiedział minister Waldemar Żurek w czwartek na antenie TVP Info. Jak wyjaśnił, celowo poinformował o gotowości wniosku, by wywrzeć presję na sąd. „Chciałem po prostu pokazać sądowi: my mamy gotowy wniosek ekstradycyjny, to właściwie czekamy na was. Nieście na sobie ten ciężar odpowiedzialności w tak ważnej sprawie dla wszystkich, dla całego społeczeństwa” – stwierdził minister Żurek.

ZBIEGNIEW ZIOBRO NOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ

Dlaczego procedura ekstradycyjna jeszcze nie ruszyła?

Kluczową przeszkodą, która wstrzymuje wysłanie dokumentów do USA, jest brak prawomocnej decyzji o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Chociaż umowa ekstradycyjna między Polską a Stanami Zjednoczonymi pozwala na rozpoczęcie procedury na podstawie nieprawomocnego postanowienia o areszcie, to w praktyce amerykańskie sądy federalne mogą wymagać ostatecznej decyzji polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Obrona Zbigniewa Ziobry złożyła zażalenie na decyzję o jego aresztowaniu. Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył termin rozpoznania tego zażalenia dopiero na 8 września tego roku. To właśnie ta odległa data blokuje dalsze działania prokuratury.

Ten wniosek jest gotowy, więc gdybyśmy jutro mieli postanowienie sądu, to moglibyśmy już rozpocząć procedury – zapewnił szef resortu sprawiedliwości.

Jakie zarzuty prokuratura stawia Zbigniewowi Ziobrze?

Sprawa dotyczy nieprawidłowości w działaniu Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister sprawiedliwości miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywać swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. W listopadzie 2025 roku Sejm uchylił mu immunitet w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.