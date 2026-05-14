Zmarł Krzysztof Piesiewicz, 80-letni prawnik, scenarzysta i były senator.

Był współtwórcą scenariuszy do wielu głośnych filmów Krzysztofa Kieślowskiego.

Informację o śmierci Piesiewicza przekazała Małgorzata Kidawa-Błońska na platformie X.

Marszałek Senatu wyraziła uznanie dla jego wszechstronnego dorobku, składając kondolencje.

Nie żyje były senator i sławny scenarzysta Krzysztof Piesiewicz

O śmierci byłego polityka poinformowała w mediach społecznościowych Małgorzata Kidawa-Błońska. – Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, Senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy współczucia. Cześć Jego pamięci – napisała na portalu X.

Krzysztof Piesiewicz był senatorem w latach 1991–1993 i 1997–2011. Związany z Platformą Obywatelską. Współtworzył scenariusze do kilkunastu filmów Krzysztofa Kieślowskiego, w tym do słynnego "Dekalogu", "Podwójnego życia Weroniki" i trylogii "Trzy kolory".

Od 1973 roku prowadził praktykę adwokacką. W okresie stanu wojennego był obrońcą w procesach politycznych, m.in. działaczy „Solidarności” Huty Warszawa i Ursusa oraz Radia „Solidarność”. Występował również jako oskarżyciel posiłkowy w procesie dotyczącym uprowadzenia i zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki. Przez wiele lat był członkiem Rady Adwokackiej.

Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, Senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy współczucia. Cześć Jego pamięci.— Małgorzata Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) May 14, 2026

Krzysztof Piesiewicz był wybitną postacią świata kultury

Laureat licznych wyróżnień, w tym nagrody za całokształt osiągnięć artystycznych na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Hajfie (2015), nagrody Złoty artSkrypt dla „wybitnego twórcy scenariuszy filmowych lub teatralnych” podczas 7. Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk „Miasto Gwiazd” w Żyrardowie (2026) oraz Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2026).Był członkiem instytucji kultury, m.in. Amerykańskiej Akademii Filmowej, Rady Etyki Mediów, Rady Programowej Telewizji Polskiej SA oraz rady programowej Studium Generale Europa przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.