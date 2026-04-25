Nie żyje Andrzej Olechowski. "Niech Bóg się Nim zaopiekuje"

Mateusz Kobyłka
2026-04-25 12:58

Nie żyje Andrzej Olechowski, ekonomista, były minister finansów i współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Smutną wiadomość podał dziennikarz i wieloletni przyjaciel polityka Wojciech Mann.

Autor: Marcin Gadomski/Super Express
  • Zmarł Andrzej Olechowski, ekonomista i były minister finansów oraz spraw zagranicznych.
  • Był współzałożycielem Platformy Obywatelskiej i dwukrotnie kandydował na urząd Prezydenta RP.
  • Informację o jego śmierci podał wieloletni przyjaciel, dziennikarz Wojciech Mann.

Wojeciech Mann poinformował o śmierci przyjaciela w sobotę, 25 kwietnia, wczesnym popołudniem. „Andrzej Olechowski. Najdłuższa przyjaźń mojego życia. Niech Bóg się Nim zaopiekuje” – napisał Mann na portalu społecznościowym.

Andrzej Olechowski był członkiem Rady Dyrektorów Euronet Worldwide Inc. Były minister Finansów (1992) i Spraw Zagranicznych (1993-95), kandydat w wyborach Prezydenta RP (2000 i 2010), współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Miał 79 lat.

Polecany artykuł:

"Nikt nie będzie świętował". Lewica odwołuje 1 maja po śmierci posła. Poruszjąc…
Polecany artykuł:

Nie żyje Romuald Ajchler. Polityk z Wielkopolski miał 77 lat
