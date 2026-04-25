- Zmarł Andrzej Olechowski, ekonomista i były minister finansów oraz spraw zagranicznych.
- Był współzałożycielem Platformy Obywatelskiej i dwukrotnie kandydował na urząd Prezydenta RP.
- Informację o jego śmierci podał wieloletni przyjaciel, dziennikarz Wojciech Mann.
Nie żyje Andrzej Olechowski. "Niech Bóg się Nim zaopiekuje"
Wojeciech Mann poinformował o śmierci przyjaciela w sobotę, 25 kwietnia, wczesnym popołudniem. „Andrzej Olechowski. Najdłuższa przyjaźń mojego życia. Niech Bóg się Nim zaopiekuje” – napisał Mann na portalu społecznościowym.
Andrzej Olechowski był członkiem Rady Dyrektorów Euronet Worldwide Inc. Były minister Finansów (1992) i Spraw Zagranicznych (1993-95), kandydat w wyborach Prezydenta RP (2000 i 2010), współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Miał 79 lat.
