Nie żyje Andrzej Olechowski. "Niech Bóg się Nim zaopiekuje"

Wojeciech Mann poinformował o śmierci przyjaciela w sobotę, 25 kwietnia, wczesnym popołudniem. „Andrzej Olechowski. Najdłuższa przyjaźń mojego życia. Niech Bóg się Nim zaopiekuje” – napisał Mann na portalu społecznościowym.

Andrzej Olechowski był członkiem Rady Dyrektorów Euronet Worldwide Inc. Były minister Finansów (1992) i Spraw Zagranicznych (1993-95), kandydat w wyborach Prezydenta RP (2000 i 2010), współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Miał 79 lat.