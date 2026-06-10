Nowe stowarzyszenie w PiS. Sasin zebrał ponad 100 osób

Jacek Sasin powołał nowe stowarzyszenie „Po Pierwsze Polska”, gromadząc ponad 100 polityków PiS i deklarując wzmocnienie jedności partii.

Władze nowej inicjatywy tworzą m.in. Elżbieta Witek i Patryk Jaki, a jej powstanie w kontekście istniejących frakcji wzbudza pytania o wewnętrzną walkę o wpływy.

Odkryj, czy deklarowana lojalność wobec Jarosława Kaczyńskiego to realne zjednoczenie, czy strategiczny ruch w walce o przyszłe przywództwo w PiS.

Nowe stowarzyszenie w PiS. Jacek Sasin stanął na jego czele

Krzysztof Stanowski się doigrał?! Po tych słowach zgłoszono zawiadomienie do prokuratury

„Dziś w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości założyliśmy stowarzyszenie »Po Pierwsze Polska«” – przekazał Jacek Sasin na platformie X.

Były wicepremier został prezesem nowego stowarzyszenia, które ma działać w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Według Sasina misją inicjatywy jest wzmacnianie jedności partii, wspieranie kampanii prof. Przemysława Czarnka oraz przygotowywanie propozycji programowych na przyszłość. Polityk poinformował również, że liczba deklaracji członkowskich przekroczyła już 100. Wiceprezesami stowarzyszenia zostali Elżbieta Witek, Tobiasz Bocheński oraz Patryk Jaki. Funkcję sekretarza objął Michał Moskal, a skarbnikiem został Marek Wesoły.

„Deklarujemy pełną lojalność”. Ważny sygnał do środka partii

Najmocniej wybrzmiał jednak fragment deklaracji dotyczący Jarosława Kaczyńskiego. Sasin zapewnił, że członkowie stowarzyszenia pozostają lojalni wobec PiS i jego lidera.

„Jako członkowie stowarzyszenia deklarujemy pełną lojalność wobec Prawa i Sprawiedliwości oraz naszego lidera, Prezesa Jarosława Kaczyńskiego” – napisał polityk.

W polityce takie słowa rzadko padają przypadkiem. Zwłaszcza wtedy, gdy wewnątrz dużej partii powstają kolejne grupy, stowarzyszenia i środowiska skupione wokół znanych nazwisk. Oficjalnie chodzi o jedność, program i mobilizację przed kolejnymi politycznymi starciami. Nieoficjalnie wielu komentatorów będzie patrzeć na tę inicjatywę także przez pryzmat układu sił w samym PiS.

PiS ma już inne stowarzyszenie. W tle Morawiecki i walka o wpływy

Nowa inicjatywa Sasina pojawia się w momencie, gdy w Prawie i Sprawiedliwości funkcjonuje już stowarzyszenie Rozwój Plus, kojarzone z Mateuszem Morawieckim. Były premier od dawna postrzegany jest jako polityk budujący własne zaplecze w partii, choć formalnie PiS pozostaje ugrupowaniem silnie skupionym wokół Jarosława Kaczyńskiego.

Dlatego „Po Pierwsze Polska” może być odczytywane jako próba zwarcia szeregów wokół innego środowiska – tego, które stawia na Jacka Sasina, Patryka Jakiego, Tobiasza Bocheńskiego, Elżbietę Witek i Przemysława Czarnka. Sam Sasin podkreśla jednak, że stowarzyszenie nie ma działać poza partią ani tworzyć konkurencyjnych struktur terenowych.

Na razie politycy PiS mówią o programie, lojalności i pracy na rzecz przyszłego zwycięstwa. Prawdziwe znaczenie nowego stowarzyszenia będzie jednak zależało od tego, czy stanie się ono wyłącznie zapleczem organizacyjnym, czy też ważnym elementem wewnętrznej gry o wpływy w największej partii opozycyjnej.

Poniżej galeria zdjęć: Jacek Sasin

18

Express Biedrzyckiej - PROF. SŁOMKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.