Nie żyje Romuald Ajchler. Polityk z Wielkopolski miał 77 lat

Mateusz Kobyłka
2026-03-28 11:10

Nie żyje Romuald Ajchler († 77 l.). Polityk, działacz SLD i Nowej Lewicy był posłem na Sejm z okręgu pilskiego w latach 1993–2005, 2007–2015 oraz 2019–2023. Działał na scenie politycznej przez dwie dekady.

Romuald Ajchler

Romuald Ajchler
  • Zmarł Romuald Ajchler, długoletni polski polityk lewicy, poseł na Sejm wielu kadencji, w wieku 77 lat.
  • Był aktywnym politykiem i samorządowcem, znanym z troski o region Wielkopolski i rzecznikowania polskiemu rolnictwu.
  • Sprawował mandat posła na Sejm II, III, IV, VI, VII i IX kadencji, będąc aktywnym w polityce od 1993 do 2023 roku (z przerwami).
  • Jego śmierć potwierdził wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, podkreślając jego zasługi dla Ojczyzny i lewicy.

Śmierć Romualda Ajchlera. Politycy żegnają wieloletniego posła

To smutna wiadomość dla polskiej sceny politycznej, a zwłaszcza dla środowisk lewicowych. W wieku 77 lat zmarł Romuald Ajchler, poseł na Sejm II, III, IV, VI, VII i IX kadencji. Informację o jego śmierci potwierdził w sobotę 28 marca wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W swoim wpisie w mediach społecznościowych pożegnał go jako mentora i doświadczonego działacza.

„Odszedł Romuald Ajchler. Z wielkim smutkiem przyjąłem tę wiadomość, wspominając Jego troskę o rodzinę, opowieści o regionie i dzielenie się bogatym doświadczeniem. Zasłużony Wielkopolanin, energiczny polityk i samorządowiec, rzecznik polskiego rolnictwa, człowiek Lewicy. Postać znana i szanowana przez całe dekady. Dziękujemy za lata ciężkiej pracy na rzecz Ojczyzny. Cześć Jego Pamięci!” – napisał wiceminister Dariusz Standerski.

Kim był Romuald Ajchler? Lata w Sejmie i praca na rzecz rolnictwa

Urodzony 19 stycznia 1949 roku w Dusznikach, Romuald Ajchler przez znaczą część swojego życia zawodowego był związany z polityką. Mandat poselski sprawował z przerwami przez niemal trzy dekady, od 1993 do 2023 roku.

Przez lata był kojarzony przede wszystkim z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. To właśnie z list tej partii i jej koalicjantów z powodzeniem startował w wyborach. Romuald Ajchler przez wiele lat był jednym z najbardziej rozpoznawalnych rzeczników polskiego rolnictwa w Sejmie, konsekwentnie reprezentując interesy mieszkańców wsi.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LEWICA