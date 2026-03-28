Zmarł Romuald Ajchler, długoletni polski polityk lewicy, poseł na Sejm wielu kadencji, w wieku 77 lat.

Był aktywnym politykiem i samorządowcem, znanym z troski o region Wielkopolski i rzecznikowania polskiemu rolnictwu.

Sprawował mandat posła na Sejm II, III, IV, VI, VII i IX kadencji, będąc aktywnym w polityce od 1993 do 2023 roku (z przerwami).

Jego śmierć potwierdził wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, podkreślając jego zasługi dla Ojczyzny i lewicy.

To smutna wiadomość dla polskiej sceny politycznej, a zwłaszcza dla środowisk lewicowych. W wieku 77 lat zmarł Romuald Ajchler, poseł na Sejm II, III, IV, VI, VII i IX kadencji. Informację o jego śmierci potwierdził w sobotę 28 marca wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W swoim wpisie w mediach społecznościowych pożegnał go jako mentora i doświadczonego działacza.

„Odszedł Romuald Ajchler. Z wielkim smutkiem przyjąłem tę wiadomość, wspominając Jego troskę o rodzinę, opowieści o regionie i dzielenie się bogatym doświadczeniem. Zasłużony Wielkopolanin, energiczny polityk i samorządowiec, rzecznik polskiego rolnictwa, człowiek Lewicy. Postać znana i szanowana przez całe dekady. Dziękujemy za lata ciężkiej pracy na rzecz Ojczyzny. Cześć Jego Pamięci!” – napisał wiceminister Dariusz Standerski.

Kim był Romuald Ajchler? Lata w Sejmie i praca na rzecz rolnictwa

Urodzony 19 stycznia 1949 roku w Dusznikach, Romuald Ajchler przez znaczą część swojego życia zawodowego był związany z polityką. Mandat poselski sprawował z przerwami przez niemal trzy dekady, od 1993 do 2023 roku.

Przez lata był kojarzony przede wszystkim z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. To właśnie z list tej partii i jej koalicjantów z powodzeniem startował w wyborach. Romuald Ajchler przez wiele lat był jednym z najbardziej rozpoznawalnych rzeczników polskiego rolnictwa w Sejmie, konsekwentnie reprezentując interesy mieszkańców wsi.