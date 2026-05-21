Były poseł Jacek Ż. został zatrzymany! CBA wkroczyło do akcji

Były parlamentarzysta Jacek Ż. został zatrzymany w związku ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Europejską.

Ż. ma bogatą historię polityczną, zasiadając w Sejmie z ramienia różnych partii (m.in. PO, Polska Razem, Porozumienie, Partia Republikańska) oraz pełniąc funkcję sekretarza stanu.

Jego dymisja ze stanowiska sekretarza stanu w 2020 roku nastąpiła w kontekście kontrowersji związanych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, co może być powiązane z obecnym śledztwem.

Informacje o zatrzymaniu byłego parlamentarzysty Jacka Ż. pojawiły się w Radiu ZET, gdzie według relacji Mariusza Gierszewskiego, były poseł został zatrzymany w ramach dochodzenia prowadzonego przez Prokuraturę Europejską. Szczegóły śledztwa nie zostały jeszcze oficjalnie ujawnione.

Kariera polityczna Jacka Ż.

Jacek Ż. to postać o bogatej historii politycznej. W swojej karierze zasiadał w Sejmie jako poseł Platformy Obywatelskiej. Był również współzałożycielem ugrupowań takich jak Polska Razem oraz Porozumienie Jarosława Gowina. Później związał się z Partią Republikańską, kierowaną przez Adama Bielana. W wyborach parlamentarnych startował także z list Prawa i Sprawiedliwości, demonstrując swoje polityczne afiliacje w różnych okresach.

W 2020 roku Jacek Ż. objął stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, powołany na tę funkcję przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego. Jego kadencja na tym stanowisku zakończyła się dymisją, która nastąpiła w kontekście kontrowersji związanych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Rezygnacja miała miejsce w cieniu tzw. afery, której szczegóły były szeroko komentowane w przestrzeni publicznej.

Artykuł w trakcie aktualizaji.