Kancelaria Prezydenta zabrała głos ws. Kornelii Wieczorek. Co z jej medalem?

Kancelaria Prezydenta RP oficjalnie interweniowała w sprawie Kornelii Wieczorek, spotykając się z jej matką w obliczu medialnej burzy i hejtu, wyrażając oburzenie z powodu ataków i gróźb wobec nastolatki.

KPRP stanowczo broni zasadności przyznania Srebrnego Krzyża Zasługi Kornelii Wieczorek, podkreślając, że odznaczenie zostało przyznane za zasługi w dziedzinie wynalazczości (innowacyjny nawóz) oraz aktywność naukową i społeczną, a jej osiągnięcia należy oceniać w kontekście młodego wieku.

Kancelaria Prezydenta RP uznała sprawę za zamkniętą, kategorycznie odrzucając spekulacje o ewentualnym odebraniu odznaczenia i deklarując gotowość do dalszego wspierania Kornelii Wieczorek w obliczu hejtu.

Agnieszka Jędrzak, pełniąca funkcję ministra w Kancelarii Prezydenta RP, publicznie skomentowała szeroko nagłośnioną sprawę dotyczącą Kornelii Wieczorek. Nastolatka, która wcześniej zyskała rozgłos w mediach i rankingach, w marcu bieżącego roku została uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Karola Nawrockiego. Ostatnie tygodnie przyniosły jednak narastające wątpliwości co do rzeczywistego zakresu i charakteru jej osiągnięć, co skłoniło Kancelarię Prezydenta do bezpośredniego kontaktu z jej bliskimi. W mediach społecznościowych Agnieszka Jędrzak poinformowała o przebiegu spotkania.

- Wraz z podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP odbyłam spotkanie z matką Kornelii Wieczorek, p. Olgą Wieczorek. Celem rozmowy było omówienie obecnej sytuacji i kondycji psychicznej Kornelii w obliczu burzy medialnej trwającej od kilku tygodni - oznajmiła.

Minister wyraziła swoje oburzenie z powodu ataków kierowanych w stronę uczennicy, w tym pogróżek mających na celu uniemożliwienie jej podjęcia studiów wyższych.

- Skalę hejtu nadal wymierzanego w uczennicę, w tym groźby zablokowania jej wstępu na studia wyższe, uważam za niespotykaną i głęboko niepokojącą – podkreśliła urzędniczka.

Uzasadnienie przyznania odznaczenia

Przedstawicielka Kancelarii Prezydenta odparła również zarzuty sugerujące niewłaściwą weryfikację dokonań dziewczyny przed przyznaniem jej odznaczenia.

- Jeszcze raz podkreślam, że odznaczenie zostało przyznane za zasługi w dziedzinie wynalazczości, za aktywność naukową i społeczną - wyjaśniła Agnieszka Jędrzak.

Minister wskazała konkretnie na promowanie innowacyjnego nawozu, którego działanie polega na kontrolowaniu stężenia etylenu w roślinach.

- Innowacyjność dotyczyła przede wszystkim konkretnego składu i konfiguracji biologicznych komponentów nawozu, a także ich wykorzystania w celu wspierania wzrostu roślin przy ograniczeniu wpływu na środowisko. Jest to osiągnięcie godne podziwu, biorąc pod uwagę wiek i możliwości dziewczyny - dodała i podkreśliła, że osiągnięcia uczennicy należy oceniać w kontekście jej młodego wieku i etapu edukacji. - Uznanie wyrażenia "aktywność naukowa" za równoznaczne z "dorobkiem naukowym" czy "ukoronowaniem osiągnięć" jest manipulacją - zaznaczyła.

Rola Kornelii Wieczorek

Agnieszka Jędrzak zaznaczyła, że Kornelia Wieczorek aktywnie angażowała się w popularyzację nauki oraz inspirowała rówieśników, w tym młode kobiety, do rozwijania kariery w dziedzinach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn. Zwróciła także uwagę, że wiele krytykowanych projektów to prace zespołowe, co na tym etapie edukacji stanowi znaczące osiągnięcie, co potwierdził wcześniej dyrektor jej liceum. Minister kategorycznie zdementowała wszelkie spekulacje dotyczące ewentualnego pozbawienia nastolatki prezydenckiego wyróżnienia.

- Obecnie sprawę uznaję za zamkniętą. Insynuacje, jakoby Kancelaria Prezydenta planowała odebrać Kornelii Wieczorek odznaczenie, są bezpodstawne - oświadczyła Agnieszka Jędrzak.

Zapewniła opinię publiczną, że Kancelaria podchodzi do każdej kandydatury do odznaczenia w sposób zindywidualizowany i wieloaspektowy.

- Dalsze dociekania, w mojej opinii, służą jedynie zwiększaniu własnych zasięgów przez podmioty aktywne w sieci, a nie ustaleniu stanu faktycznego, który został już przeze mnie przedstawiony. Jesteśmy gotowi jako Kancelaria Prezydenta dalej wspierać Kornelię w obliczu hejtu - podsumowała przedstawicielka prezydenta Karola Nawrockiego.

