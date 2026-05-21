Kaczyński powinien wyrzucić z partii Morawieckiego? Te wyniki dają do myślenia

Czy Jarosław Kaczyński powinien wyrzucić z partii Mateusza Morawieckiego?

Jest nowy sondaż odpowiadający na to pytanie.

Wyniki są szalenie niejednoznaczne.

Były premier Mateusz Morawiecki powołał 15 kwietnia działające wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jarosław Kaczyński miał dać mu do zrozumienia, że jego plany dotyczące powołania stowarzyszenia godzą w strategię partii. Według części wierchuszki PiS działania byłego premiera są obciążeniem dla aktywności Przemysława Czarnka, który jest kandydatem tego ugrupowania na premiera. Tymczasem w minioną sobotę Morawiecki zapewnił, że ugrupowanie zachowuje jedność i zamierza odzyskać elektorat. Zapowiedział również zorganizowanie wspólnego spotkania z Czarnkiem.

W związku z powyższym pracownia SW Research przeprowadziła sondaż na zlecenie Onetu. - Czy uważasz, że prezes Jarosław Kaczyński powinien wyrzucić Mateusza Morawieckiego z partii? - brzmiało pytanie, które zadano uczestnikom badania. Jak się okazało, Polacy są w tej sprawie szalenie mocno (a zarazem równo) podzieleni. 33,1 proc. ankietowanych na tak zadane pytanie odpowiedziało twierdząco. Z kolei przeciwko wyrzuceniu z Prawa i Sprawiedliwości byłego premiera opowiedziało się 30,5 proc. uczestników badania. Sprecyzowanej opinii w tej sprawie nie miało aż 36,5 proc. pytanych.

- Najmniej osób opowiada się przeciwko usunięciu Morawieckiego z PiS w grupie mieszkańców miast powyżej 500 tys. ludności (20,2 proc.). W tej grupie występuje także największy odsetek osób uważających, że Jarosław Kaczyński powinien wyrzucić go z partii (42,3 proc.). Na przeciwnym biegunie znajdują się osoby zarabiające pomiędzy 5 tys. a 7 tys. zł netto miesięcznie. Za wyrzuceniem Morawieckiego opowiada się 24,1 proc. członków tego zbioru. Co ciekawe, w tej właśnie grupie znajdziemy największy odsetek osób niemających na ten temat zdania. Jest ich 42,4 proc. - czytamy w szczegółowym omówieniu wyników sondażu.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniach 18 i 19 maja 2026 r. metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1602 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych.

