Mateusz Morawiecki pokazał nowy spot. Uderza w Tuska! "Wyprowadzasz sojuszników z Polski"

Sara Osiecka
2026-05-19 21:31

Były premier Mateusz Morawiecki jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco komentuje bieżące wydarzenia. Tym razem opublikował nowy spot, w którym wytyka premierowi Donaldowi Tuskowi jego postępowanie, które ma szkodzić Polsce na arenie międzynarodowej. Co konkretnie mu zarzuca?

Autor: Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS (2)
  • Były premier Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych spot wideo, w którym nazywa Donalda Tuska "sabotażystą" i ostro krytykuje jego działania w kontekście bezpieczeństwa Polski i relacji z USA.
  • Głównym zarzutem w spocie jest to, że Donald Tusk rzekomo "wypycha" amerykańskie wojska z Polski, odmawiając ich przyjęcia z Niemiec w imię "solidarności europejskiej", co ma osłabiać bezpieczeństwo kraju.
  • Spot kwestionuje proamerykańską postawę Tuska, zarzucając mu podważanie wiarygodności sojuszu z USA w międzynarodowych mediach oraz sugerując, że z powodu zarzutów (dot. rosyjskiego agenta) nie ma wstępu do Białego Domu, co symbolizuje hasło #TuskExit.

Mateusz Morawiecki słynie z bezkompromisowego wyrażania swoich opinii i ostrej krytyki obecnego rządu. Często swoimi opiniami dzieli się w mediach społecznościowych i tak samo zrobił także teraz. Na Twitterze pokazał nowy spot, który uderza w Donalda Tuska, z dopiskiem "Sabotażysta". Na nagraniu widać Donalda Tuska między innymi w towarzystwie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa czy Ursuli von der Leyen. Przypominano także jego wypowiedź dotyczącą relokacji wojsk amerykańskich.

Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim - mówił wówczas.

Te słowa wywołały falę komentarzy, zwłaszcza po stronie opozycji. Teraz swój głos dodał były premier.

Spot Morawieckiego

W spocie najważniejsze wydają się słowa czytane przez lektora, które nie pozostawiają wątpliwości co do oceny zachowania Donalda Tuska.

- Oni budują bezpieczeństwo, a ty niszczysz. W imię rzekomej solidarności europejskiej, wypychacz amerykańskie wojska, które Polska mogłaby przejąć od Niemiec, a nawet gdybyś chciał negocjować w tej sprawie, to przez takie zarzuty [ws. rosyjskiego agenta - przyp. red.] nie masz wstępu do Białego Domu - słyszymy.

Pod adresem szefa rządu padają także zarzuty, o udawanie postawy proamerykańskiej, choć jego czyny mają temu przeczyć. W spocie słyszymy, że Donald Tusk odpowiada za wyprowadzenie sojuszników z Polski i zapowiedź "Tusk Exitu".

Mamisz Polaków, że jesteś proamerykańskim premierem, a w międzynarodowych mediach podważasz wiarygodność sojuszu z USA. Lata temu wyprowadziłeś wielką Brytanię z UE, teraz wyprowadzasz sojuszników z Polski. Kto będzie następny? Czas na #TuskExit - zaznacza lektor.

