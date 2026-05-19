Mateusz Morawiecki pokazał nowy spot. Uderza w Tuska! "Wyprowadzasz sojuszników z Polski"

Były premier Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych spot wideo, w którym nazywa Donalda Tuska "sabotażystą" i ostro krytykuje jego działania w kontekście bezpieczeństwa Polski i relacji z USA.

Głównym zarzutem w spocie jest to, że Donald Tusk rzekomo "wypycha" amerykańskie wojska z Polski, odmawiając ich przyjęcia z Niemiec w imię "solidarności europejskiej", co ma osłabiać bezpieczeństwo kraju.

Spot kwestionuje proamerykańską postawę Tuska, zarzucając mu podważanie wiarygodności sojuszu z USA w międzynarodowych mediach oraz sugerując, że z powodu zarzutów (dot. rosyjskiego agenta) nie ma wstępu do Białego Domu, co symbolizuje hasło #TuskExit.

Mateusz Morawiecki słynie z bezkompromisowego wyrażania swoich opinii i ostrej krytyki obecnego rządu. Często swoimi opiniami dzieli się w mediach społecznościowych i tak samo zrobił także teraz. Na Twitterze pokazał nowy spot, który uderza w Donalda Tuska, z dopiskiem "Sabotażysta". Na nagraniu widać Donalda Tuska między innymi w towarzystwie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa czy Ursuli von der Leyen. Przypominano także jego wypowiedź dotyczącą relokacji wojsk amerykańskich.

- Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim - mówił wówczas.

Te słowa wywołały falę komentarzy, zwłaszcza po stronie opozycji. Teraz swój głos dodał były premier.

Spot Morawieckiego

W spocie najważniejsze wydają się słowa czytane przez lektora, które nie pozostawiają wątpliwości co do oceny zachowania Donalda Tuska.

- Oni budują bezpieczeństwo, a ty niszczysz. W imię rzekomej solidarności europejskiej, wypychacz amerykańskie wojska, które Polska mogłaby przejąć od Niemiec, a nawet gdybyś chciał negocjować w tej sprawie, to przez takie zarzuty [ws. rosyjskiego agenta - przyp. red.] nie masz wstępu do Białego Domu - słyszymy.

Pod adresem szefa rządu padają także zarzuty, o udawanie postawy proamerykańskiej, choć jego czyny mają temu przeczyć. W spocie słyszymy, że Donald Tusk odpowiada za wyprowadzenie sojuszników z Polski i zapowiedź "Tusk Exitu".

- Mamisz Polaków, że jesteś proamerykańskim premierem, a w międzynarodowych mediach podważasz wiarygodność sojuszu z USA. Lata temu wyprowadziłeś wielką Brytanię z UE, teraz wyprowadzasz sojuszników z Polski. Kto będzie następny? Czas na #TuskExit - zaznacza lektor.

