Kosiniak-Kamysz zakończył rozmowy z szefem Pentagonu. Co ustalono ws. amerykańskich wojsk?

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski pozostaje niezmienione, a relacje wojskowe są silne, pomimo spekulacji o zmianach w rozmieszczeniu wojsk USA w Europie.

Liczba amerykańskich sił zbrojnych na terytorium Polski pozostanie bez zmian, a wszelkie decyzje Pentagonu dotyczące przegrupowania sił w Europie nie są wymierzone w strategiczne partnerstwo z Polską, co zostało jednoznacznie potwierdzone w rozmowie z szefem Pentagonu.

Pentagon opracowuje nowy plan rozmieszczenia wojsk w Europie, a Polska i USA będą kontynuować współpracę nad wzmacnianiem bezpieczeństwa Polski i docelowym modelem obecności wojsk amerykańskich; w tym kontekście zaplanowano spotkanie Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Caine'em, doradcą wojskowym Donalda Trumpa.

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o utrzymaniu niezmienionego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w kwestie obrony i bezpieczeństwa Polski. Informację tę przekazał po rozmowie z szefem Pentagonu, Petem Hegsethem. Szef resortu obrony podkreślił, że "nasze relacje wojskowe są silne i zostały dziś jednoznacznie potwierdzone".

Wcześniej pojawiły się spekulacje dotyczące potencjalnych zmian w rozmieszczeniu sił amerykańskich w Polsce. Doniesienia te były związane z zapowiedzią Pentagonu o wycofaniu około 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, co rodziło pytania o planowane rotacyjne przemieszczenie do Polski ponad 4 tysięcy żołnierzy z 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej 1. Dywizji Kawalerii. Jednakże Ministerstwo Obrony Narodowej zapewniło, że liczebność amerykańskich sił zbrojnych na terytorium Polski pozostanie bez zmian.

Władysław Kosiniak-Kamysz odbył rozmowę telefoniczną z szefem Pentagonu, Petem Hegsethem, we wtorek. Po tej rozmowie minister napisał na platformie X: "Wielokrotnie w trakcie rozmowy usłyszałem, że Polska jest modelowym sojusznikiem i w pełni może liczyć na Stany Zjednoczone. Trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Decyzje, które są podejmowane, nie są w żaden sposób wymierzone w nasze strategiczne partnerstwo".

Przyszłe plany

Szef MON wyjaśnił, że Pentagon jest w trakcie opracowywania nowego planu rozmieszczenia swoich wojsk na całym kontynencie europejskim. Podkreślił również, że podczas rozmowy "umówiliśmy się na dalszą współpracę nad wzmacnianiem bezpieczeństwa Polski i docelowym modelem obecności wojsk amerykańskich w Polsce".

Dodatkowo, w środę Władysław Kosiniak-Kamysz ma zaplanowane spotkanie z generałem Danem Caine'em, opisywanym jako szef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA oraz doradca wojskowy Donalda Trumpa.

