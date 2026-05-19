Kosiniak-Kamysz zakończył rozmowy z szefem Pentagonu. Co ustalono ws. amerykańskich wojsk?

- Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski pozostaje niezmienione, a relacje wojskowe są silne, pomimo spekulacji o zmianach w rozmieszczeniu wojsk USA w Europie.
- Liczba amerykańskich sił zbrojnych na terytorium Polski pozostanie bez zmian, a wszelkie decyzje Pentagonu dotyczące przegrupowania sił w Europie nie są wymierzone w strategiczne partnerstwo z Polską, co zostało jednoznacznie potwierdzone w rozmowie z szefem Pentagonu.
- Pentagon opracowuje nowy plan rozmieszczenia wojsk w Europie, a Polska i USA będą kontynuować współpracę nad wzmacnianiem bezpieczeństwa Polski i docelowym modelem obecności wojsk amerykańskich; w tym kontekście zaplanowano spotkanie Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Caine'em, doradcą wojskowym Donalda Trumpa.
Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o utrzymaniu niezmienionego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w kwestie obrony i bezpieczeństwa Polski. Informację tę przekazał po rozmowie z szefem Pentagonu, Petem Hegsethem. Szef resortu obrony podkreślił, że "nasze relacje wojskowe są silne i zostały dziś jednoznacznie potwierdzone".
Wcześniej pojawiły się spekulacje dotyczące potencjalnych zmian w rozmieszczeniu sił amerykańskich w Polsce. Doniesienia te były związane z zapowiedzią Pentagonu o wycofaniu około 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, co rodziło pytania o planowane rotacyjne przemieszczenie do Polski ponad 4 tysięcy żołnierzy z 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej 1. Dywizji Kawalerii. Jednakże Ministerstwo Obrony Narodowej zapewniło, że liczebność amerykańskich sił zbrojnych na terytorium Polski pozostanie bez zmian.
Prezydent Nawrocki na Monte Cassino. Poruszające sceny na polskim cmentarzu
Władysław Kosiniak-Kamysz odbył rozmowę telefoniczną z szefem Pentagonu, Petem Hegsethem, we wtorek. Po tej rozmowie minister napisał na platformie X: "Wielokrotnie w trakcie rozmowy usłyszałem, że Polska jest modelowym sojusznikiem i w pełni może liczyć na Stany Zjednoczone. Trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Decyzje, które są podejmowane, nie są w żaden sposób wymierzone w nasze strategiczne partnerstwo".
Przyszłe plany
Szef MON wyjaśnił, że Pentagon jest w trakcie opracowywania nowego planu rozmieszczenia swoich wojsk na całym kontynencie europejskim. Podkreślił również, że podczas rozmowy "umówiliśmy się na dalszą współpracę nad wzmacnianiem bezpieczeństwa Polski i docelowym modelem obecności wojsk amerykańskich w Polsce".
Dodatkowo, w środę Władysław Kosiniak-Kamysz ma zaplanowane spotkanie z generałem Danem Caine'em, opisywanym jako szef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA oraz doradca wojskowy Donalda Trumpa.
W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Władysław Kosiniak-Kamysz: