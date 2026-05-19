Peter Magyar wypowiedział się ws. Ziobry. Tak się dowiedział o jego wyjeździe

Premier Węgier Peter Magyar potwierdził, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski przebywają w USA, zaznaczając, że dowiedział się o tym z prasy, a ich wyjazd z Węgier nie nastąpił przez granicę strefy Schengen i miał miejsce przed objęciem przez niego urzędu.

Wizyta w Polsce jest pierwszą zagraniczną podróżą premiera Magyara, co podkreśla jego dążenie do poprawy stosunków polsko-węgierskich i "powrotu do normalności", a także wzmocnienia i ewentualnego poszerzenia Grupy Wyszehradzkiej.

Magyar odbywa w Polsce serię spotkań na wysokim szczeblu, w tym z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Krakowa, marszałkami Sejmu i Senatu, oraz Lechem Wałęsą, czemu towarzyszy delegacja sześciu węgierskich ministrów, co świadczy o kompleksowym charakterze wizyty.

Podczas briefingu prasowego w Krakowie, premier Peter Magyar odniósł się do doniesień medialnych dotyczących lokalizacji byłego polskiego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz jego współpracownika, Marcina Romanowskiego.

- My również dowiedzieliśmy się z prasy, że [Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski - przyp. red.] przebywają w USA - powiedział szef węgierskiego rządu. Dodał, że z dostępnych mu danych wynika, iż politycy ci nie opuścili Węgier przez granicę strefy Schengen.

Węgierski premier zasugerował tym samym, że ich wyjazd do Stanów Zjednoczonych nastąpił prawdopodobnie z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, co jednocześnie zdementowało wcześniejsze spekulacje o możliwym przejściu przez granicę serbsko-węgierską.

Magyar podkreślił również, że wydarzenia te miały miejsce jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko premiera Węgier.

- Doszło do ich wyjazdu jeszcze przed moim zaprzysiężeniem na stanowisko premiera Węgier [...]. Nie mam więcej informacji - zapewnił.

Stosunki polsko-węgierskich

Wybór Polski na cel pierwszej podróży zagranicznej Petera Magyara po objęciu urzędu premiera Węgier podkreśla znaczenie, jakie nowy rząd węgierski przywiązuje do relacji z Warszawą.

Po spotkaniu z metropolitą krakowskim kard. Grzegorzem Rysiem, premier Magyar określił to jako "wielki zaszczyt". Wyraził również nadzieję na poprawę wzajemnych stosunków.

- Cieszę się, że będziemy prowadzić rozmowy na wysokim szczeblu, a stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić tam, na ten wysoki poziom, w którym kiedyś były - dodał.

Zapytany o kluczowe aspekty poprawy stosunków, Magyar wskazał na potrzebę "powrotu do normalności" oraz skupienia się na elementach łączących oba kraje, a nie dzielących. W tym kontekście wymienił długą tradycję kontaktów polsko-węgierskich oraz Grupę Wyszehradzką, której wzmocnienie i potencjalne poszerzenie, np. o Austrię, uznał za swój cel.

- Naszym celem jest wzmocnienie Grupy Wyszehradzkiej, a nawet jej poszerzenie, na przykład o Austrię, albo inne kraje. Myślę, że ta współpraca ma najlepsze dni przed sobą, a nie za sobą - mówił.

W naszej galerii zobaczysz wizytę Petera Magyara w Krakowie:

40

Sonda Czy wizyta Petera Magyara w Polsce poprawi relacje polsko-węgierskie? Tak, to może być nowy początek Nie, same gesty nie wystarczą Trudno powiedzieć Nie interesuje mnie ten temat